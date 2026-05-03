Escasez, inflación y estancamiento [en]

Los precios del petróleo alcanzan un máximo histórico por la guerra contra Irán. El Banco de Inglaterra prevé una inflación del 6,2% en 2027 por el aumento de precios de alimentos y posible subida de tipos de interés. La desigualdad salarial global se amplia -los salarios de directivos aumentan significativamente; disminuyen los de los trabajadores. El gasto militar mundial alcanza un récord de 2,9 billones de dólares —Estados Unidos lidera el aumento—, lo que podría exacerbar la deuda pública y reducir el gasto en otros sectores.