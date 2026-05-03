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Escasez, inflación y estancamiento [en]

Escasez, inflación y estancamiento [en]

Los precios del petróleo alcanzan un máximo histórico por la guerra contra Irán. El Banco de Inglaterra prevé una inflación del 6,2% en 2027 por el aumento de precios de alimentos y posible subida de tipos de interés. La desigualdad salarial global se amplia -los salarios de directivos aumentan significativamente; disminuyen los de los trabajadores. El gasto militar mundial alcanza un récord de 2,9 billones de dólares —Estados Unidos lidera el aumento—, lo que podría exacerbar la deuda pública y reducir el gasto en otros sectores.

| etiquetas: capitalismo contemporáneo , imperialismo , teoría económica
4 1 0 K 68 politica
5 comentarios
4 1 0 K 68 politica
Findeton #2 Findeton
Pero si gobiernan los socialistas en UK.
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#3 Dav3n
#2 En UK no hay socialistas, de qué narices hablas? xD xD xD
1 K 27
Findeton #4 Findeton
#3 Sólo saben subir impuestos, se les conoce por su obra.
0 K 9
#5 alhambre
#3 Que si hay algo financiado con impuestos, como carreteras, son socialistas.

Es como yo pero al revés, que digo que si no declaras la república obrera, eres capitalista o a lo sumo socialflojo.
0 K 7

menéame