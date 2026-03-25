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La escasez de capturas dispara el precio de la xarda en las pescaderías de Avilés: "La pagábamos a 2 euros y ahora a 4,50"

Los vendedores fían a un incremento en la pesca la bajada en la cotización y dan casi por perdida la costera: 'Es probable el pez que ya esté en otras latitudes'

| etiquetas: pesca , pesca , xarda , latitud , escasez , asturias
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3 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Después de esquilmar caladeros por no querer realizar vedas en su momento, toca llorar y pedir paguitas, Después votarán a VOX que son los que mejor los entienden y los que seguro, defenderán su derecho a ser subnormales.
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pepel #3 pepel
#1 Ahora no vienen por el precio del gasoil.
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powernergia #2 powernergia
Caballa.
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menéame