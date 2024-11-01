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La escandalosa propuesta de Miguel Agnes para que "el pedófilo no dé el paso al pederasta"

El curador musical, locutor y promotor de eventos Miguel Agnes ha saltado a la palestra después de que se haya hecho viral un vídeo de hace un año, un fragmento del podcast Special People Club, de Soy una Pringada, en los que hacía comentarios controvertidos sobre los pedófilos y la pederastia.

| etiquetas: miguel agnes , pedofilia , pederasta
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10 comentarios
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#3 ctm2000j
han retirado el vídeo, dejo el resumen: dejar todos los vídeos incautados de porno infantil para que cualquier pedófilo pueda consumirlos y "así evitar que hagan el salto al abuso físico"... lo que se dice un lumbreras no es...
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Cuñado #8 Cuñado
#6 ¿Proporcionar vídeos de víctimas de abusos sexuales a quién quiera disfrutar de ellos? :shit: ¿Hay que explicarlo?

Imagínate que estuvieses tú siendo abusado en uno de esos vídeos. ¿Te gustaría que lo distribuyesen públicamente?
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shinjikari #1 shinjikari
Alguien que no tiene ni idea del tema suelta a vuelapluma una idea horrible. La persona formada lo corrige. 20minutos hace caja.
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#6 fzman
#1 ¿Por qué es una idea horrible? Desarróllalo.
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#7 Pand_
#6 Si necesitas que te expliquen porqué es una idea horrible, tienes un problema....
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Sawyer76 #5 Sawyer76
¿Curador musical?
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vilgeits #9 vilgeits
#5 Te curo el resfriado a ritmo de hip hop
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Cuñado #2 Cuñado
El vídeo, como decimos, de hace aproximadamente un año, ha vuelto a compartirse ahora en redes sociales

Traducción: el juntaletras lo acaba de ver en tik tok.
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SMaSeR #10 SMaSeR
Para que alguien este consumiendo estas cosas, hijo de puta, hay alguien que esta haciéndole daño a los niños x ahí para que un cerdo monstruoso pueda tocarse por las noches. Luego aun tienes que aguantar que digan " no le he hecho daño a nadie ".
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#4 fzman
Es como lo de suministrar las drogas gratuitamente, que eso acabaría casi sin duda con el tráfico de drogas. Aunque tiene sus problemas éticos.

En este caso ayudaría pero no funcionaría, porque no es lo mismo el porno que el sexo. Pero ayudar no es poco. Problemas éticos no le veo, la verdad. Aquí no se hace daño a nadie.

Fanáticos del tema, realmente deberíais absteneros de responder, porque no sabeis hasta que punto desprecio la estupidez. Asco de puta mierda de gentuza como vosotros es la…   » ver todo el comentario
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menéame