La escandalosa propuesta de Miguel Agnes para que "el pedófilo no dé el paso al pederasta"

El curador musical, locutor y promotor de eventos Miguel Agnes ha saltado a la palestra después de que se haya hecho viral un vídeo de hace un año, un fragmento del podcast Special People Club, de Soy una Pringada, en los que hacía comentarios controvertidos sobre los pedófilos y la pederastia.
| etiquetas: miguel agnes , pedofilia , pederasta
Imagínate que estuvieses tú siendo abusado en uno de esos vídeos. ¿Te gustaría que lo distribuyesen públicamente?
Traducción: el juntaletras lo acaba de ver en tik tok.
En este caso ayudaría pero no funcionaría, porque no es lo mismo el porno que el sexo. Pero ayudar no es poco. Problemas éticos no le veo, la verdad. Aquí no se hace daño a nadie.
Fanáticos del tema, realmente deberíais absteneros de responder, porque no sabeis hasta que punto desprecio la estupidez. Asco de puta mierda de gentuza como vosotros es la… » ver todo el comentario