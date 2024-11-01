El escandalo de las Reseñas Falsas (baitybait)  

Necesito comprar un desodorante. Suena simple, ¿verdad? Pero no, ya no. Por lo visto ya no vivimos en ese mundo. Entré en Amazon y me puse a ojear. Hay cientos de opciones. Antitranspirante, que dura 24 horas, 48 horas, 72 horas. ¿Qué hostias es esto? Una puja y 72 horas. ¿Quién [ __ ] necesita un desodorante que dure 72 horas? ¿Qué clase de vida llevas que no te puedes duchar en tantos días? ¿Qué eres, astronauta? ¿Es en la estación espacial internacional? Porque si no, tío, tienes...