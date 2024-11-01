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Escándalo mundial: le quitan la Copa de África a Senegal y se la dan a Marruecos

La CAF emitió una nota increíble dos meses después de la final de la Copa de África en la que retira el título continental a Senegal y se lo concede a Marruecos: “La Junta de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) TotalEnergies Marruecos 2025 («el Partido»), cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)“.

| etiquetas: senegal , marruecos , copa , africa
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10 comentarios
14 3 17 K 27 actualidad
klabervk #1 klabervk
Qué vergüenza el amigo del sionismo y del Epsteinaranjo Mohamed robando lo que no ganaron en el campo.
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txillo #3 txillo
#1 Y lo siguiente es la final del mundial. El apoyo a Trump del régimen marroquí, los desplantes de Pedro Sánchez. El premio de la FIFA a Trump. Y, por supuesto, la.derecha española comiéndole los huevos a Trump y al sionismo.
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calaña #5 calaña
#3 como a España le toque EEUU o Marruecos en octavos, cuartos o más palante, vamos a vivir un Korea 2.0.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#3 y esto afecta al tema de la noticia en....:wall:
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#6 Destrozus
Futbol. Ese deporte ejemplar con valores de esfuerzo, educación y respeto para enseñar a nuestros infantes.
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crob #9 crob
#6 El fútbol es el mejor espejo del mundo
Por quien tiene influencia, por cómo se decide el ganador, por la existencia de árbitros
Panem et circensis!
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crob #10 crob
#0 existe el sub de deportes para los interesados en animales que juegan con esferoides
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calaña #2 calaña
Paso de descartar, si no funciona el buscador con las etiquetas casi iguales...
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Uah
Pues ya no duermo...
Terrible...
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Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
Por lo menos no se la han dado, todavía, a Trump.
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menéame