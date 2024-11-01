Escándalo mundial: le quitan la Copa de África a Senegal y se la dan a Marruecos

La CAF emitió una nota increíble dos meses después de la final de la Copa de África en la que retira el título continental a Senegal y se lo concede a Marruecos: “La Junta de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) TotalEnergies Marruecos 2025 («el Partido»), cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)“.