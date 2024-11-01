La Ertzaintza detuvo a 198 menores en 2025 en Euskadi, 75 de ellos en Gipuzkoa

La Ertzaintza detuvo en 2025 a 198 personas menores de edad en Euskadi, 75 de ellas en Gipuzkoa. Esta cifra supone un 2,14% del total de detenciones y es muy similar a la registrada en 2024, cuando se llevaron a cabo 195 arrestos. Según ha informado el Departamento de Seguridad, Bizkaia es la provincia con más detenciones de este tipo con 83 casos (43 de ellos en Bilbao), seguida de Gipuzkoa con 75 (33 de ellas en Donostia) y con Álava como en territorio con menos arrestos a menores con 40 (todas en Vitoria).