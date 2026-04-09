Un error judicial retrasa la declaración de la doctora Vidán por el protocolo de residencias en Madrid durante la pandemia

Un error en el apellido, y que ha impedido su citación judicial, ha sido el causante de la suspensión de la comparecencia de Vidán, a la que el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur atribuyó la elaboración del protocolo que él firmó.

La fallecida tenía deterioro cognitivo severo, movilidad reducida y utilizaba silla ruedas, por lo que, según la acusación particular, fue "víctima de la aplicación de los protocolos discriminatorios". El hijo ha añadido que su madre no contaba con seguro privado.