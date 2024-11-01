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Suspenden la declaración de la supuesta autora de los 'protocolos de la vergüenza' por un error en la citación

Suspenden la declaración de la supuesta autora de los 'protocolos de la vergüenza' por un error en la citación

Este jueves estaba previsto que María Teresa Vidán, señalada por el exdirector general Carlos Mur como redactora del texto, declarara en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey....

| etiquetas: residencias , madrid
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5 comentarios
18 4 0 K 146 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Como siempre: si eres de izquierdas vas al banquillo en dos segundos. Si eres de derechas empieza todo el rollo de que la justicia es compleja y necesita sus tiempos....

Todo OK en la España una, grande y facha.
11 K 133
ipanies #2 ipanies
El Fast Pass sirve para saltarse colas y el Facha Pass para retrasar juicios...
3 K 43
#4 concentrado
Los protocolos de la vergüenza son los que manejan los juzgados de este país.
2 K 37
#5 pirat
#4 Vergüenza es lo que no tiene la activista pocilga judicial en la parcialidad de la que alardea.
Asco es poco.
0 K 8
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Para la próxima convocatoria alegará una cita médica...
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