Erradicar los bulos y las 'fake news' no es la forma de lograr que reine la verdad

Centrarse en erradicar la desinformación, los bulos o las fake news como si fueran el núcleo del problema equivale a intentar bajar la fiebre sin preguntarse por la infección que la provoca. La fiebre importa, desde luego. Es una señal clínica. Pero confundir el síntoma con la enfermedad puede terminar perjudicando al paciente.

Según analizan Sacha Altay y Hugo Mercier en American Psychologist la desinformación no es la causa profunda de los males democráticos contemporáneos, sino más bien un indicador de desequilibrios previos a los mismos.