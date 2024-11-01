edición general
20 meneos
21 clics
"Eran absolutas nazis": así define Consuelo García del Cid a las monjas que gestionaban el Patronato de Protección a la Mujer

"Eran absolutas nazis": así define Consuelo García del Cid a las monjas que gestionaban el Patronato de Protección a la Mujer  

Las sedes del Patronato de Protección a la Mujer estaban gestionados por órdenes religiosas. "Las monjas eran carceleras, eran absolutamente nazis", afirma Consuelo García del Cid, "y lo fuerte es que todo esto se hacía en nombre de Dios. Yo me pregunto: ¿qué Dios? Porque ahí Dios no estaba".

| etiquetas: testimonios , franquismo , patronatos , órdenes religiosas , feminazis
17 3 0 K 187 actualidad
5 comentarios
17 3 0 K 187 actualidad
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Lo siguen siendo, estás hijas de mala madre llevan la custodia de miles de niñas MENAS que escaparon de las violaciones y la opresión religiosa para encontrarse en medio de una red históricamente pedófila y religiosa.
7 K 67
calde #3 calde
Suena muy bien eso de poner a una institución religiosa a gestionar estos temas.

Igual que lo de permitirle a la iglesia abrir centros de denuncia de casos de abusos en la propia iglesia, en lugar de animar a la gente a ir directamente a la policía o a otro organismo del estado que pueda ser imparcial y que realmente vele por los derechos de las posibles víctimas.

:palm:
3 K 43
#2 Galton
El cristianismo es un nazismo disfrazado con sotana o hábito.
3 K 39
#4 Borgiano *
Yo me pregunto: ¿qué Dios?

¿El del Antiguo Testamento, por ejemplo?
1 K 26
carakola #5 carakola
Tradiciones.  media
0 K 20

menéame