Los equipos de rescate localizan otro cuerpo en el Alvia y el número de fallecidos asciende a 42

Los servicios de rescate han recuperado este martes cuatro cadáveres del interior del tren Alvia accidentado en Adamuz, según fuentes de la Junta de Andalucía, por lo que la cifra de fallecidos asciende a 42

4 comentarios
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame *
Realmente yo dejaría de poner estas noticias hasta que haya una cifra definitiva y no ir sumando uno a uno, que va a ser muy superior a la actual teniendo en cuenta los desaparecidos
#2 Grahml *
Por más que nos pese, cada fallecido confirmado es sin ninguna duda un hecho noticiable y por tanto relevante.

D.E.P
sorrillo #3 sorrillo
#2 O podríamos ser coherentes y hacer como con los muertos en carretera, dar una cifra global una vez al año y poco más.
perrico #4 perrico
Lo suyo sería decir la suma de muertos y desaparecidos.
No creo que la cifra final cambiase mucho.
