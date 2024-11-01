Epstein vinculado al imperio de los "bebés de diseño" en los últimos archivos que revelan un intento de diseñar superhumanos y clones (ENG)

Jeffrey Epstein colaboraba con un desarrollador de Bitcoin en un plan para crear "el primer nacimiento vivo de un bebé humano de diseño y posiblemente un clon humano" en un plazo de cinco años, según revelan documentos recientemente publicados. Un nuevo lote de archivos de Epstein, publicado por el Departamento de Justicia el viernes, incluye correos electrónicos entre Epstein y Bryan Bishop, quien en 2018 buscaba financiación para un proyecto destinado a mejorar genéticamente a sus descendientes y, en última instancia, replicar a los humanos.