La ceremonia de la confusión del caso Epstein

Los papeles de Einstein ocultan más de lo que muestran, pero evidencian tanto proyectos de desestabilización de países como inquietantes planes eugenésicos que incluyen a élites españolas. El premio especial al desparpajo se lo ha ganado Martin Varsavsky, el sionista más dicharachero del prime time español a quien, ante varios millones de telespectadores, le traicionaba el subconsciente al dejar patente su alivio al introducir su nombre en el buscador del Departamento de Justicia y no encontrar nada más que su email.