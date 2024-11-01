edición general
La ceremonia de la confusión del caso Epstein

Los papeles de Einstein ocultan más de lo que muestran, pero evidencian tanto proyectos de desestabilización de países como inquietantes planes eugenésicos que incluyen a élites españolas. El premio especial al desparpajo se lo ha ganado Martin Varsavsky, el sionista más dicharachero del prime time español a quien, ante varios millones de telespectadores, le traicionaba el subconsciente al dejar patente su alivio al introducir su nombre en el buscador del Departamento de Justicia y no encontrar nada más que su email.

alehopio
¿Han buscado ustedes su propio nombre en el buscador? Yo no, y si lo hiciese, con toda seguridad no sentiría alivio por no encontrarme: simplemente sé que no estoy. Varsavsky, sin embargo, tenía motivos para sentirse aliviado, ya que, meses antes, su nombre había aparecido en el famoso libro negro de Epstein entre todos los rutilantes contactos del pedófilo convicto, cuestión que quizás sirva para explicar su alivio.
En cualquier caso, quizás sea achacable a la ansiedad, pero el bueno de Martín no debió buscar con la pericia suficiente ya que su nombre o sus empresas aparecen varias veces en los más de tres millones de documentos recién liberados. Sin ir más lejos ... << sigue en el artículo >> ...
Pertinax
#1 Sabes que este envío es mierdosinki ¿Verdad?
Un_señor_de_Cuenca
#2 Si lo que dice se apoya en documentos, no lo es.
antesdarle
#3 “Curiosa manera de llamar al golpe de estado.” Lo del golpe de estado en Ucrania es parte de la narrativa imperialista rusa.
Pertinax
#3 Del impresentable de Varsaw sólo consta un mail. Aquí se elige un párrafo de la noticia en la que se le relaciona con no sabemos qué paio al que se relaciona con Epstein y con él. Con envíos como este, estoy relacionado con Epstein incluso yo. Porque los documentos de Epstein no son de Epstein, son un compendio de archivos en los que aparece citado por lo que sea.
