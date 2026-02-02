Epstein intentó derrocar al gobierno de Putin: revelan impactantes vínculos con Ucrania, tráfico infantil y correos electrónicos de Rothschild [EN]

Los archivos exponen la participación de Epstein en maquinaciones políticas. En 2012, se le propuso apoyar a Ilya Ponomarev, exparlamentario ruso, como posible sustituto de Putin. Correos electrónicos de Boris Nikolic, asesor de la Fundación Gates, describieron la "rebelión contra Putin" de Ponomarev como "superpeligrosa", y le pidieron a Epstein ideas para brindarle asistencia. Ponomarev, ahora residente en Kiev y vinculado a grupos antirrusos, huyó de Rusia en 2015 en medio de acusaciones que niega.