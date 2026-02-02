edición general
8 meneos
24 clics
Epstein intentó derrocar al gobierno de Putin: revelan impactantes vínculos con Ucrania, tráfico infantil y correos electrónicos de Rothschild [EN]

Epstein intentó derrocar al gobierno de Putin: revelan impactantes vínculos con Ucrania, tráfico infantil y correos electrónicos de Rothschild [EN]

Los archivos exponen la participación de Epstein en maquinaciones políticas. En 2012, se le propuso apoyar a Ilya Ponomarev, exparlamentario ruso, como posible sustituto de Putin. Correos electrónicos de Boris Nikolic, asesor de la Fundación Gates, describieron la "rebelión contra Putin" de Ponomarev como "superpeligrosa", y le pidieron a Epstein ideas para brindarle asistencia. Ponomarev, ahora residente en Kiev y vinculado a grupos antirrusos, huyó de Rusia en 2015 en medio de acusaciones que niega.

| etiquetas: epstein , archivos de epstein
7 1 3 K 65 actualidad
4 comentarios
7 1 3 K 65 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Más allá de si os lo creis o no, me sorprende a estas alturas del partido encontrar un artículo que echa mierda por igual a rusos y ucranianos/eeuu, siendo tan objetivo y hablando de propaganda y exageraciones de uno y otro bando, así como de los hechos que sí están probados

Sí, los papeles de Epstein también se están usando para la propaganda de la guerra de Ucrania, por ambos bandos :roll:
1 K 29
IkkiFenix #2 IkkiFenix
La era post-soviética de Ucrania ha estado marcada por la pobreza, la corrupción y la débil aplicación de la ley, creando un terreno fértil para los traficantes de personas. Un artículo de investigación de 2009 del Kyiv Post destacó cómo los pedófilos vieron a Ucrania como un “buen lugar para vagar”, citando laxos procesamientos y una cultura de impunidad.

Imposible, si recuperaron la libertad y gozaron la prosperidad tras abrazar al capitalismo.
0 K 13
#3 Woke
aunque einstein haya aportado mucho a la humanidad, debemos quitarlo de los nombres de las calles por sus fechorías.
0 K 13
#4 luzer
Lo que si esta claro es que no era un vago, joder esta metido en todos los fregados en todo el mundo, ya sean economicos, sociales, religiosos, politicos, infiltrado en la cia, el mossad... y luego tenía un hueco para follar y comer niños, una puta maquina.
0 K 6

menéame