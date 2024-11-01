·
21
meneos
19
clics
El enviado estadounidense sugiere que estaría «bien» que Israel se expandiera por Oriente Medio (EN)
«No habría ningún problema si se lo quedaran todo», afirma Mike Huckabee cuando se le pregunta sobre la expansión de Israel desde el Nilo hasta el Éufrates.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
eeuu
,
colonialismo
,
imperialismo
,
oriente medio
18
3
0
K
158
actualidad
11 comentarios
18
3
0
K
158
actualidad
#4
MiguelDeUnamano
El faro de el mundo libre.
4
K
73
#1
Tkachenko
Más de este HDLGP
xcancel.com/DaniMayakovski/status/2025094411378372645
3
K
53
#9
pitercio
Destruirán todo antes de huir a Argentina, Londres, París, Nueva York, Berlín...
1
K
26
#11
sotillo
#9
Aquí ya tenemos demasiados
0
K
10
#8
XtrMnIO
Otro comprado por el dinero sionista.
1
K
21
#5
Tkachenko
Por derecho divino, además
0
K
20
#2
candonga1
Estaría bien si... dejaran votar a todos los habitantes que hay en la zona en igualdad de oportunidades.
0
K
19
#3
Mauro_Nacho
Todo es una pura fantasía, Israel tiene una población ridícula.
0
K
12
#10
sotillo
#3
Y mala hostia infinita, además una sola familia puede controlar a miles de esclavos con esas tecnologías para joder a la humanidad que tanto desarrolla
0
K
10
#6
unomas23
Antes desaparece el estado inventado genocida.
0
K
10
#7
aupaatu
Y solo le falta Irán para seguir con los designios de Yavé
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
