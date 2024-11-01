Entrevista a Mark Rutte en el programa "Face the Nation" de la CBS [ENG]  

Después de que el presidente Trump llamara a la OTAN un "tigre de papel sin EE. UU.", el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo en el programa "Face the Nation con Margaret Brennan" que ha mantenido "varias conversaciones esta semana" con el presidente electo. Afirmó que espera con interés trabajar con Trump y su equipo. También Informa que 22 países (incluyendo la mayoría de la OTAN, además de Japón, Corea y Australia) se han unido finalmente para responder al llamado de asegurar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz
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En este vídeo, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, aborda la tensa relación actual entre la alianza y el presidente Trump, así como las amenazas globales. Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
* Amenaza de Irán: Rutte comenta el reciente lanzamiento de misiles iraníes hacia Diego Garcia. Aunque la OTAN aún está evaluando si se trataron de misiles intercontinentales capaces de alcanzar ciudades europeas como… » ver todo el comentario