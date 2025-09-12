edición general
Entrevista al hacker apodado Desinformador Ruso  

Recientemente he estado de viaje por Georgia y alguien que conocí en el camino me contó la historia del Hacker más perseguido por la Europol... hoy lo entrevistamos en directo.

Torrezzno #8 Torrezzno *
Desinformador ruso, creo que tiene cuenta aqui
Asimismov #11 Asimismov
#8 tiene varias cuentas, en un bot.
Pacman #4 Pacman
Parece un nick de Meneame xD
cocolisto #12 cocolisto
Le sigo en Telegram y pensaba que era un milungis más allá de proruso pero tiene bastante preparación en el área cibernética y le tienen en el punto de mira de los servicios secretos para los que trabajó.
aupaatu #1 aupaatu *
No es elmundotoday y parece serio.
No me fío igual el móvil se convierte en un ladrillo o se me pega en el brazo.
rusito #3 rusito *
#1 se llama Enrique Arias Gil y fue denunciado por algunos medios españoles. Que hay de verdad en esas denuncias? Eso es otra historia pero el personaje existe en realidad
www.elespanol.com/espana/20250912/enrique-arias-gil-profesor-ciberterr
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#3 fue denunciado por la policía, no por “medios españoles”
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike *
#1 “parece serio”, luego te vas a la descripción del canal y… menéame, contenido rusoplanista de calidad.  media
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Que fijación tienen los rusos con reclutar calvos españoles para estas mierdas?

Su canal no deja demasiado lugar a dudas, además de que lo reconoce en los primeros minutos de vídeo. “Casualmente” comparte artículos de geoestrategia.eu xD

t.me/musicarusaesp
#6 BurraPeideira_
El tipo es un flipado pero la entrevista podría ser interesante si el entrevistador no fuese un conspiranoico gilipollas.
rusito #10 rusito
#6 Está en la lista de los mas buscados por la Europol. Puedes ver la foto por aquí: eumostwanted.eu/es/
No creo que sea un flipado.
alcama #2 alcama *
Desinformador y Ruso es una redundancia
