Entrevista a una adicta al fentanilo [sub-esp]  

Ash relata que su primer contacto con las drogas fue a los 13 años. Ahora tiene 19 y lleva 3 viviendo en la calle después de que la echaran sus padres. No ha terminado los estudios. Empezó con el cristal que dice que le hizo rendir mejor en el colegio pero la volvió muy agresiva. Después fue escalando a porros, alcohol, alprazolam, metanfetamina y ahora fentanilo, en particular Tranq (mezcla con xilacina) con la que dice haberse desmayado, como muchos que la consumen, pero que le gusta.