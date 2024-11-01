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Entrevista a una adicta al fentanilo [sub-esp]

Entrevista a una adicta al fentanilo [sub-esp]  

Ash relata que su primer contacto con las drogas fue a los 13 años. Ahora tiene 19 y lleva 3 viviendo en la calle después de que la echaran sus padres. No ha terminado los estudios. Empezó con el cristal que dice que le hizo rendir mejor en el colegio pero la volvió muy agresiva. Después fue escalando a porros, alcohol, alprazolam, metanfetamina y ahora fentanilo, en particular Tranq (mezcla con xilacina) con la que dice haberse desmayado, como muchos que la consumen, pero que le gusta.

| etiquetas: fentanilo , adicta , eeuu
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8 comentarios
3 0 0 K 99 drogas
Supercinexin #2 Supercinexin
Empezar con el cristal y escalar a porros no es escalar, es bajar muchos peldaños de golpe en la escalera. Debería haber seguido con los petillas y haberse alejado de todo lo demás.
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#3 Leclercia_adecarboxylata *
#2 Sí, yo también he pensado eso, pero me he ceñido a lo que ella dice.

Es posible que la "escalera de drogas" en EEUU sea diferente, no lo sé.

Aunque imagino que querrá decir que escaló porque aumentó su consumo de drogas en general de algo ocasional a algo frecuente.
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UnoYDos #4 UnoYDos
#3 Venía a decir lo mismo, estaba flipando
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joffer #8 joffer
#3 llevas razón. Lo que no hace a los petas bueno aún así. No es comparable para nada. La gente que fuma continuamente maria y hash, sin escalar a más drogas, no terminan bien tampoco.
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#1 Leon_Bocanegra
En los ajustes se puede poner audio en español (latino)
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estemenda #5 estemenda
Estados Unidos, ese país de las oportunidades en el que tus padres te pueden echar de casa a los dieciséis y que te den.
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#7 Juantxi
Pocos años de vida le quedan si nadie hace algo por ella, y es casi imposible.
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
yisus, qué pena de ver a gente tan joven echando a perder sus vidas de esta manera. Y qué impotencia entender lo dificilísimo que será para ellos salir de ahí... hasta tal punto que lo más probable es que no lo consigan.
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menéame