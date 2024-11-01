edición general
Entrevista a Jean-Noël Barrot, Ministro de Exteriores de Francia: "Es Francia quien salva el honor de Europa, no España." [Fr]

Pregunta: "Dominique de Villepin, su antecesor, considera que Francia está perdiendo el tren, perdiendo la oportunidad histórica, y lamenta especialmente que Francia no adopte una postura tan clara como la de España, cuyo presidente, Pedro Sánchez, califica la guerra de error extraordinario. ¿Está usted perdiendo el tren de la historia, Jean-Noël Barrot?" Respuesta: "Creo que hoy es Francia quien salva el honor de Europa, al estar presente en el Mediterráneo oriental, junto a nuestros socios…"

12 comentarios
Verdaderofalso
Luego es cuando les mencionas el genocidio de Gaza o la ocupación ilegal de Cisjordania y callan la boca
11
JanSmite
Concurso estúpido de ver quién es el más guapo, una vez que Sánchez ha abierto el camino (y reconocido por ello), en vez de salir todos con una posición COMÚN. Vaya estupidez… :-P
5
MiguelDeUnamano
#1 Ya, pero a quién estaban ofreciendo tratamientos capilares gratis los tuiteros turcos? A Francia? No, a España. xD
0
jacm
Acto seguido elogió el Régimen de Vichy como otra referencia del Honor de Francia.
3
cocolisto
Les empieza a doler ser tan falsos e hipócritas y rezuman envidia del apoyo de tantos europeos a la posición de España, encarnada en el innombrable.
1
aupaatu
Socios con grandes dosis belicas y genocidas
1
Alegremensajero
Ya lo dijo Shopenhauer en "El arte de insultar": "En otras partes del mundo tienen monos, Europa tiene a los franceses. Una cosa por la otra."
1
CharlesBrowson
pues a mi lo que me sorprende del gabacho es que tengan palabra para honor...rendicion si, tiene que ser lo primero que tienen que aprender cuando empiezan a hablar, pero honor? sorprendido
1
Alegremensajero
#7 La bandera de París tendría que ser la bandera blanca, la han ondeado más veces que la oficial.
0
#5 DatosOMientes
Quien salvó el honor de Europa fue el que decidió unir los tapones a las botellas.
0
MiguelDeUnamano
#5 ¿Todavía queda alguien traumatizado por esto? xD xD xD
0
RanaPaca
Hombre claro, que va a decir si no??  media
0

