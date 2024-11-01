Entregó un sermón bíblico en lugar de un ensayo y suspendió. (Eng)

Ahora los conservadores dicen que ella es la víctima. El ensayo repleto de referencias bíblicas de Samantha Fulnecky le valió una calificación negativa. Tras quejarse ante los líderes republicanos, la Universidad de Oklahoma está cediendo a sus demandas.
| etiquetas: sermón , bíblico , biblia , suspenso , universidad , eeuu , teocracia
Si atinó o no atinó con su libro lo sabrán los que se lo han leído, yo de ese mamarracho no me leo un libro ni aunque hubiera escrito este
Si hablase del Coran serían terroristas