Entregó un sermón bíblico en lugar de un ensayo y suspendió. (Eng)

Ahora los conservadores dicen que ella es la víctima. El ensayo repleto de referencias bíblicas de Samantha Fulnecky le valió una calificación negativa. Tras quejarse ante los líderes republicanos, la Universidad de Oklahoma está cediendo a sus demandas.

| etiquetas: sermón , bíblico , biblia , suspenso , universidad , eeuu , teocracia
5 comentarios
#1 Leon_Bocanegra *
Tendría que haber copiado el libro de Soto Ivars, que de repente es el libro más importante del mundo. :troll:
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Debe de haber atinado una barbaridad con su libro. No parais de quejaros, de saltar a todo y sacarlo a colacion cuando menos te lo esperas, como aqui, en un envio de religion, EEUU y educacion. Pero bueno, seguir negando lo que estais viendo. Es la mejor solucion para todo lo que no gusta.
#4 Leon_Bocanegra *
#2 No cariño, esto viene por una gilipollez de noticia que había un poco más abajo. Y por el porculo que estáis dando día tras día con el libro del subnormal ese , desde que salió.
Si atinó o no atinó con su libro lo sabrán los que se lo han leído, yo de ese mamarracho no me leo un libro ni aunque hubiera escrito este  media
themarquesito #5 themarquesito
Le ha salido bien la maniobra. Viendo que iba a suspender, decide hacer algo que genere polémica para garantizarse apoyo mediático en el mundo conservador.
Kleshk #3 Kleshk
Fundamentalistas buenos
Si hablase del Coran serían terroristas
