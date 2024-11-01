edición general
Entre el realismo y la audacia

Parar la ofensiva de la derecha requiere una apuesta fuerte pero no ingenua de Sánchez, una jugada que le permita recuperar el timón de la agenda.

Pacman #5 Pacman
#4 también podría haber dicho "defenestrando" pero me parece menos sonoro
Torrezzno #1 Torrezzno
Parece que habla de Churchill y el día D cuando en realidad habla de un tipo evitando que le quiten el sillón otros que vienen agarrarse a este de igual manera. Sonrojante como de mitómanos pueden ser las personas con los políticos
berkut #2 berkut
#1 Estoy de acuerdo, aunque el mito del sanchismo, o personalización a ultranza del actual gobierno ha sido potenciado (si no creado) desde la oposición (Vox, PP)
Pacman #3 Pacman
#2 que Sánchez volviese al PSOE a sangre y fuego, cortando cabezas y que no pare de rechazar las opiniones de la vieja guardia, o de oscurecer a quien Le lleve la contraria en el actual partido, lo mismo eso tiene algo que ver tambien
berkut #4 berkut *
#3 Sánchez volviese al PSOE a sangre y fuego, cortando cabezas y que no pare de rechazar las opiniones de la vieja guardia

Que pretendes, asentir mecánicamente en todo momento con las viejas guardias partitocráticas que en su momento se cargaron a Borrell (PSOE) o Casado (PP).

Me has sacado una sonrisa con lo de "a sangre y fuego".
