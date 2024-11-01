·
Entre el realismo y la audacia
Parar la ofensiva de la derecha requiere una apuesta fuerte pero no ingenua de Sánchez, una jugada que le permita recuperar el timón de la agenda.
etiquetas
españa
pedro sánchez
vox
pp
psoe
actualidad
5 comentarios
actualidad
#5
Pacman
#4
también podría haber dicho "defenestrando" pero me parece menos sonoro
0
K
12
#1
Torrezzno
Parece que habla de Churchill y el día D cuando en realidad habla de un tipo evitando que le quiten el sillón otros que vienen agarrarse a este de igual manera. Sonrojante como de mitómanos pueden ser las personas con los políticos
0
K
9
#2
berkut
#1
Estoy de acuerdo, aunque el mito del sanchismo, o personalización a ultranza del actual gobierno ha sido potenciado (si no creado) desde la oposición (Vox, PP)
2
K
34
#3
Pacman
#2
que Sánchez volviese al PSOE a sangre y fuego, cortando cabezas y que no pare de rechazar las opiniones de la vieja guardia, o de oscurecer a quien Le lleve la contraria en el actual partido, lo mismo eso tiene algo que ver tambien
0
K
12
#4
berkut
*
#3
Sánchez volviese al PSOE a sangre y fuego, cortando cabezas y que no pare de rechazar las opiniones de la vieja guardia
Que pretendes, asentir mecánicamente en todo momento con las viejas guardias partitocráticas que en su momento se cargaron a Borrell (PSOE) o Casado (PP).
Me has sacado una sonrisa con lo de "a sangre y fuego".
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
