¿Entrarán los países del Golfo en la guerra contra Irán?

Los Estados del Golfo han sido los más golpeados por los misiles iraníes. Al principio, Teherán apuntó a bases de EE.UU., pero el blanco ha cambiado y advierten que no se quedarán de brazos cruzados ante nuevos ataques.
Tucker Carlson sobre Irán:
"Anoche en Qatar y Arabia Saudita, las autoridades arrestaron a agentes del Mossad que planeaban cometer atentados con bomba en esos países.
Ahora, eso es extraño.
No tiene ningún sentido.
¿Por qué los israelíes estarían cometiendo atentados con bomba en dos países del Golfo que también están siendo atacados por Irán? ¿No están del mismo lado? No.
Israel quiere dañar a Irán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Omán y Kuwait. Y lo han logrado".
www.bbc.com/mundo/articles/cedzx0377epo
Los mercenarios pakis andan ocupados