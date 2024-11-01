Las entradas del CSIC para el eclipse de 2026 se agotan en 30 minutos

Desde el propio CSIC admiten que ha sido «una locura» que nadie había previsto. Nada más lanzar las entradas para el próximo eclipse solar del 12 de agosto, miles de fans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se han lanzado a la fila virtual para ser los primeros en reservar las mejores vistas.
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Me ha dado por mirar y, para los nativos, el 12 de agosto quedan plazas libres. Y en horario de ocultación, si no me equivoco.
m.sternalia.com/cena-con-estrellas-observatorio-fabra.html
www.astroleon.org/wp-content/uploads/2024/08/mapa-eclipse2026-800x546.
Unos amigos estuvieron y me dijeron que era un planazo, así que, ese día, más.