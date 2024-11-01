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Las entradas del CSIC para el eclipse de 2026 se agotan en 30 minutos

Las entradas del CSIC para el eclipse de 2026 se agotan en 30 minutos

Desde el propio CSIC admiten que ha sido «una locura» que nadie había previsto. Nada más lanzar las entradas para el próximo eclipse solar del 12 de agosto, miles de fans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se han lanzado a la fila virtual para ser los primeros en reservar las mejores vistas.

| etiquetas: csic , eclipse , ciencia , astronomía
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8 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
Sabía que el Observatori de Barcelona organiza cenas que molan mucho, por referencias.
Me ha dado por mirar y, para los nativos, el 12 de agosto quedan plazas libres. Y en horario de ocultación, si no me equivoco.
m.sternalia.com/cena-con-estrellas-observatorio-fabra.html
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Ya bueno, pero si el observatorio está en la ciudad de Barcelona:

www.astroleon.org/wp-content/uploads/2024/08/mapa-eclipse2026-800x546.
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Pertinax #4 Pertinax
#3 Va a cubrir el 99% del sol. A mi me parece un planazo, porque además hay visita al museo y tal. Pero vamos, que tan solo aportaba info al margen de la broma.

Unos amigos estuvieron y me dijeron que era un planazo, así que, ese día, más.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Lo será entonces, yo no tengo mucha idea, pero si soy de Barcelona y quiero ver el eclipse especialmente, pues no sé, te vas a Tarragona o a Castellón. Total nunca lo vas a tener tan cerca otra vez. Aquí en Valencia, quedas dentro de la zona de ocultación, parece ser.
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Pertinax #6 Pertinax *
#5 Pero ahí no te ofrecen una conferencia ni visitas el museo y el telescopio o el planetario... pero vamos, que era solo una idea. No me llevo comisión, ni hay que meter Perti en el bono descuento. :troll:
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Bueno si, pero que es el puto sol. En mi opinión más allá de ver como se va ocultando, que eso con una mascara de soldar o la cutregafitas de plástico ya lo vas a ver. Lo mejor de ese evento, es estar en un sitio, que aprecias al máximo como se va la luz. Molaría que fuera a mediodía, pero supongo que en verano aún habrá bastante luz a esa hora. Y las visitas a cualquier museo y planetario las puedes hacer en los próximos 50 años cuando quieras, pero ver el eclipse total de sol en zona de ocultación, al lado de tu casa, no. Todo eso, si no sale nublado. :-D
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elTieso #8 elTieso
Están ya en la reventa, ¡corred que se acaban!
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Jakeukalane #2 Jakeukalane
Me ha engañado totalmente. Lo veo factible totalmente.
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