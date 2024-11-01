La entrada provisional del acuerdo UE-Mercosur: una sentencia de ruina para el campo español

El sector necesita un giro estratégico: exigir una política agraria soberana. España debe recuperar el control sobre sus fronteras comerciales en materia agroalimentaria, diseñar ayudas directas centradas en el agricultor profesional y de tamaño familiar, proteger los precios justos y apostar por la producción local y de calidad. La UE ha demostrado una y otra vez que prioriza intereses geopolíticos y de grandes lobbies frente a la viabilidad de la agricultura familiar.