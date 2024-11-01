La entrada provisional del acuerdo UE-Mercosur: una sentencia de ruina para el campo español

El sector necesita un giro estratégico: exigir una política agraria soberana. España debe recuperar el control sobre sus fronteras comerciales en materia agroalimentaria, diseñar ayudas directas centradas en el agricultor profesional y de tamaño familiar, proteger los precios justos y apostar por la producción local y de calidad. La UE ha demostrado una y otra vez que prioriza intereses geopolíticos y de grandes lobbies frente a la viabilidad de la agricultura familiar.
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A ver, los españoles necesitamos comida más barata, y eso de seguir vendiendo un logro la recogida de lechugas no me parece nada lógico.
A eso aspiramos como país?
Pero por qué se iba a dejar de producir nada?
Los campos van a desaparecer?
No entiendo
¿ Qué es "aquí" ? ¿ Cuál es tu país ?
En España se produce suficiente y sobrante, que exportamos más que importamos.
Lo mismo se puede decir de la UE, que por ejemplo Holanda produce un montonazo.
Si pagas X por un producto, por qué extraña razón te la van a vender por menos. ???
Lo lógico es que si estas dispuesto y estas pagando X no te cobren menos.
Las empresas no son ONG
Lo lógico es que si estas dispuesto a pagar y estas pagando X no te cobren menos. Y estas pagando X.
Otra cosa es que "aumente la competencia" algo que realmente no es cierto.
Las empresas no son ONG
Deben competir en calidad.
Seamos serios.
Si aquí ya los tragamos y hay control, no digo nada de lo que a pasar cuando vengas de sitios sin apenas regulación.
A parte cuando vendes lechugas, comida en general, no vendes una lechuga, vendes un camión de lechugas y lo estás vendiendo todos los días (el precio de una lechuga equivale al de un litro de gasolina)
El Levante español ha dejado de ser una de las zonas más pobres del país gracias a la agricultura.
En la economía hay sectores estratégicos y la agricultura es uno de ellos
Ahora siguen dándoles su voto porque "que te vote txapote".
Pues ea, que la cartera les duela por no saber defender su negocio.
Más facilidades para exportar a esos países.
Muchos millones de consumidores más.
Ya sé que algunos defendéis los intereses de los EEUU, con una UE débil y un Mercosur débil. Pero la gente normal estará a favor de más relaciones comerciales entre nosotros para mejorar ambos.
Porque los moros, porque las mujeres, porque los inmigrantes...
Piensen: ¿QUé partidos gobiernan para las grnades corporaciones y en contra de los ciudadanos? ¿Qué partidos votan en Europa a favor de los intereses de los ciudadanos?
No puedes destruir la obtención de comida de tu propio país. jamás ha funcionado a lo largo de milenios y jamás funcionará, un país que dependa de la supervivivencia de sus ciudadanos por la obtención comida, no se puede permitir obtenerla de la gracia de otros países, porque te van a joder al segundo que quieran.
Vamos de cabeza al abismo, debemos ser siempre autosuficientes en el tema de la comida para casos de necesiadad, no depender de terceros países para la misma.
Llevamos subvencionando esto durante décadas.
Los otros pueden producir más barato. Se entiende que con la misma calidad. Llegarán un día a un nivel de desarrollo en el que no serán más baratos.
Le ponen al campo español muchos millones más de consumidores a los que acceder.
¿ A qué vienen los lloros ?
España tiene superávit en productos agropecuarios..