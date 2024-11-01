edición general
5 meneos
18 clics
La entrada provisional del acuerdo UE-Mercosur: una sentencia de ruina para el campo español

La entrada provisional del acuerdo UE-Mercosur: una sentencia de ruina para el campo español

El sector necesita un giro estratégico: exigir una política agraria soberana. España debe recuperar el control sobre sus fronteras comerciales en materia agroalimentaria, diseñar ayudas directas centradas en el agricultor profesional y de tamaño familiar, proteger los precios justos y apostar por la producción local y de calidad. La UE ha demostrado una y otra vez que prioriza intereses geopolíticos y de grandes lobbies frente a la viabilidad de la agricultura familiar.

| etiquetas: ppsoe , ue-mercosur , soberania alimentaria , globalizacion
4 1 1 K 40 actualidad
28 comentarios
4 1 1 K 40 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 tierramar
Pronto son las elecciones andaluzas. PP y PSOE se posicionan con Mercosur y dan la espalda al campo. Partidos que han votado a favor de revisar el acuerdo: Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG). www.infoagro.com/noticias/2026/pp_y_psoe_se_posicionan_con_mercosur_y_
3 K 43
Yonny #3 Yonny
#1

A ver, los españoles necesitamos comida más barata, y eso de seguir vendiendo un logro la recogida de lechugas no me parece nada lógico.
A eso aspiramos como país?
3 K 61
#7 Feliberto
#3 Cuando aquí ya no se produzca nada, y por alguna guerra/bloqueo no llegue comida, te vas a acordar del logro de la recogida de lechugas.
4 K 47
#9 chavi
#7 Y en ese momento podrán cobrarte lo que les de la real gana
2 K 30
Yonny #11 Yonny
#7

Pero por qué se iba a dejar de producir nada?
Los campos van a desaparecer?

No entiendo
1 K 29
josde #14 josde
#7 Pero que te crees que no esta llegando ya comida y mucha de esos países, solo mira las estanterías de los hiper, veras procedencias de muchas frutas y verduras.
0 K 20
#27 colemur
#7 ????????????????????????????
¿ Qué es "aquí" ? ¿ Cuál es tu país ?
En España se produce suficiente y sobrante, que exportamos más que importamos.
Lo mismo se puede decir de la UE, que por ejemplo Holanda produce un montonazo.
0 K 6
#8 chavi
#3 En serio crees que con esto tendrás "comida más barata"?? Que va a bajar el precio ???


Si pagas X por un producto, por qué extraña razón te la van a vender por menos. ???
2 K 30
Yonny #10 Yonny *
#8 cuando hay más oferta, y menos impuestos, lo lógico es que el precio baje.
0 K 9
#12 chavi
#10 No, no es "lo lógico".

Lo lógico es que si estas dispuesto y estas pagando X no te cobren menos.

Las empresas no son ONG
0 K 12
Yonny #19 Yonny *
#12 claro que no son ONG, pero si hay más empresas vendiendo el mismo producto, y además menos impuestos, blanco y en botella.
0 K 9
#13 chavi *
#10 No, no es "lo lógico".

Lo lógico es que si estas dispuesto a pagar y estas pagando X no te cobren menos. Y estas pagando X.

Otra cosa es que "aumente la competencia" algo que realmente no es cierto.

Las empresas no son ONG
0 K 12
Yonny #18 Yonny
#13 no aumenta la competencia?? Wow
0 K 9
banense #20 banense
#3 Es que somos un país mayoritariamente agrícola que me estás contando? Queremos mantener nuestro campo aunque luego esos mismos voten y apoyen a la derecha. Y seguro que si podemos hacer que el precio de nuestros productos agrícolas sean más baratos y que todos salgamos ganando.
2 K 23
Yonny #22 Yonny
#20 nuestros productos no tienen que competir en precio, eso es absurdo y una locura.
Deben competir en calidad.

Seamos serios.
0 K 9
palestina #23 palestina
#3 Lo que necesitamos es comida de calidad, no zamparnos no se cuantos agroquímicos cada vez que damos un bocado.
Si aquí ya los tragamos y hay control, no digo nada de lo que a pasar cuando vengas de sitios sin apenas regulación.
A parte cuando vendes lechugas, comida en general, no vendes una lechuga, vendes un camión de lechugas y lo estás vendiendo todos los días (el precio de una lechuga equivale al de un litro de gasolina)
El Levante español ha dejado de ser una de las zonas más pobres del país gracias a la agricultura.
En la economía hay sectores estratégicos y la agricultura es uno de ellos
2 K 26
Yonny #24 Yonny
#23 por ese mismo motivo, como es estratégico, hay que diversificar.
0 K 9
Andreham #5 Andreham
#1 Da igual, hace unas elecciones o dos (no recuerdo si fueron autonómicas o las últimas generales) los tractoristas y otros miembros del sector primario salieron a cagarse en dios por las mentiras de Vox.

Ahora siguen dándoles su voto porque "que te vote txapote".

Pues ea, que la cartera les duela por no saber defender su negocio.
1 K 23
Yonny #17 Yonny
#5 no entiendo, los que viven de las paguitas defendieron a los que están en contra de las paguitas?
0 K 9
banense #21 banense
#5 A un pueblo inculto solo le interesa la confrontación(chulo putas, Juanma Moruno, etc.) Les están matando y les siguen votando.
1 K 22
#26 colemur
#1 Apoyar el tratado de Mercosur es apoyar el campo.
Más facilidades para exportar a esos países.
Muchos millones de consumidores más.
Ya sé que algunos defendéis los intereses de los EEUU, con una UE débil y un Mercosur débil. Pero la gente normal estará a favor de más relaciones comerciales entre nosotros para mejorar ambos.
0 K 6
porquiño #2 porquiño
Pues lo dicho! A votar a Vox y al PP que son los que los defienden en europa :wall: :wall: :wall: :wall:
Porque los moros, porque las mujeres, porque los inmigrantes... :clap: :clap: :clap:
1 K 27
#6 tierramar
Relacionado: China ha emitido normativa para proteger su país, a sus ciudadanos , y las empresas instaladas en China frente a los abusos y arbitrariedades de EEUU. www.meneame.net/m/actualidad/china-ordena-companias-energeticas-afecta En cambio, los politicuchos europeos nos venden a las corporaciones, el acuerdo Mercosur es un ejemplo. Necesitamos una normativa que proteja la soberanía de nuestra producción, incluso de nuestra democracia: que no nso puedan meter en guerras que no son nuestras
1 K 25
#4 tierramar *
Y coincide los partidos que han votado a favor del rearme y el aumento del gasto militar son PPSOE; en contra de Sumar, que tambi´ne aboga por abandonar la OTAN (para que EEUU no nos meta en guerras que no queremos)
Piensen: ¿QUé partidos gobiernan para las grnades corporaciones y en contra de los ciudadanos? ¿Qué partidos votan en Europa a favor de los intereses de los ciudadanos?
1 K 25
#15 bibubibu
Milenios hemos sido la huerta de la UE y ahora la vamos a destruir. Cuando por desgracia tengamos que tirar de ella, nos vamos a arrepentir.

No puedes destruir la obtención de comida de tu propio país. jamás ha funcionado a lo largo de milenios y jamás funcionará, un país que dependa de la supervivivencia de sus ciudadanos por la obtención comida, no se puede permitir obtenerla de la gracia de otros países, porque te van a joder al segundo que quieran.

Vamos de cabeza al abismo, debemos ser siempre autosuficientes en el tema de la comida para casos de necesiadad, no depender de terceros países para la misma.
2 K 23
#28 Jacusse
Noa quejamos porque se reducen las ayudas al campo.

Llevamos subvencionando esto durante décadas.

Los otros pueden producir más barato. Se entiende que con la misma calidad. Llegarán un día a un nivel de desarrollo en el que no serán más baratos.
0 K 10
banense #16 banense
Esa globalización y ese neoliberalismo que ha sacado de la pobreza a millones de personas. Creo que acá se confunden con China :-)
0 K 7
#25 colemur
¿ Qué ruina ?
Le ponen al campo español muchos millones más de consumidores a los que acceder.
¿ A qué vienen los lloros ?
España tiene superávit en productos agropecuarios..
0 K 6

menéame