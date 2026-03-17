Una entidad católica no puede despedir a alguien por haber dejado la Iglesia, según la UE

El caso se refiere a una organización alemana que asesora a embarazadas y exige a sus trabajadores que promuevan que no aborten a quienes consulten. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este martes que una asociación de la Iglesia Católica no puede despedir a un trabajador por abandonar dicha Iglesia si para su mismo puesto emplea a personas que no pertenecen a la misma, o si el trabajador no es públicamente "hostil" contra ella.