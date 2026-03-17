Una entidad católica no puede despedir a alguien por haber dejado la Iglesia, según la UE

El caso se refiere a una organización alemana que asesora a embarazadas y exige a sus trabajadores que promuevan que no aborten a quienes consulten. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este martes que una asociación de la Iglesia Católica no puede despedir a un trabajador por abandonar dicha Iglesia si para su mismo puesto emplea a personas que no pertenecen a la misma, o si el trabajador no es públicamente "hostil" contra ella.
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Así que es por agravio comparativo. Si el resto sí son De la Iglesia, el despido procede???
Si quisieras haber puesto un símil más apropiado, en lugar de decir "se pone a predicar que Vomistar mola más" podrías haber dicho "tiene un contrato con otra operadora".