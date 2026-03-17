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Una entidad católica no puede despedir a alguien por haber dejado la Iglesia, según la UE

Una entidad católica no puede despedir a alguien por haber dejado la Iglesia, según la UE

El caso se refiere a una organización alemana que asesora a embarazadas y exige a sus trabajadores que promuevan que no aborten a quienes consulten. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este martes que una asociación de la Iglesia Católica no puede despedir a un trabajador por abandonar dicha Iglesia si para su mismo puesto emplea a personas que no pertenecen a la misma, o si el trabajador no es públicamente "hostil" contra ella.

| etiquetas: entidad católica , despido
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5 comentarios
8 1 0 K 92 actualidad
taSanás #1 taSanás
“ no puede despedir a un trabajador por abandonar dicha Iglesia si para su mismo puesto emplea a personas que no pertenecen a la misma, ”

Así que es por agravio comparativo. Si el resto sí son De la Iglesia, el despido procede???
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ahotsa #3 ahotsa *
Para el bloqueador cobarde de la pradera de #_2 (me cuelgo de #1, para que quede cerca): Tu ejemplo no sirve; es lo que tiene poner ejemplos que no son similares para tergiversar.

Si quisieras haber puesto un símil más apropiado, en lugar de decir "se pone a predicar que Vomistar mola más" podrías haber dicho "tiene un contrato con otra operadora".
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mikelx #4 mikelx
Indepedientemente de si emplean personas de otras confesiones para otras tareas o de si la persona es públicaente hostil a la religión, no se trataria de un caso de discriminación por motivos religiosos? parecen argumentos de pacotilla ante lo injustificable, tal como dice #1
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
ser empleada de una entidad católica no te convierte en miembro de la misma? seguro que no? es como si un comercial trabaja para Potafone y "pierde la fe" y se pone a predicar que Vomistar mola más. pues esto es lo mismo: si no crees que la católica es la religión verdadera, qué haces trabajando para ella? no ves que usan tu trabajo para hacer proselitismo, algo de lo que tú has abominado? (traducción: la excatólica es una inútil, incapaz de trabajar para otra entidad que no sea católica)
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Pointman #5 Pointman
Es, literalmente, discriminación por razón de religión.
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