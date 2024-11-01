edición general
5 meneos
233 clics
El enorme ciempiés que come murciélagos más grandes que él, colgándose del techo de las cuevas

El enorme ciempiés que come murciélagos más grandes que él, colgándose del techo de las cuevas  

Es, sin discusión, el más grande de todos los ciempiés, pudiendo alcanzar longitudes que oscilan entre los 26 y los 30 centímetros. Para visualizarlo, sería la longitud de una regla escolar grande, pero dotada de 21 segmentos corporales, cada uno con un par de patas, y una cabeza armada con un par de temibles «garras venenosas» (forcipules). Los investigadores encontraron una Scolopendra gigantea colgando del techo de una cueva. Estaba suspendida a dos metros del suelo, aferrada al techo y devoraba activamente un murciélago adulto.

| etiquetas: ciempiés , scolopendra gigantea , escolopendra , murciélago , cueva
4 1 0 K 112 cultura
5 comentarios
4 1 0 K 112 cultura
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
hay video :hug:
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
@eirene, @admin, por favor, ¿podéis mover este envío a Cultura? Se me ha colado aquí por error. Muchas gracias
1 K 19
Eirene #5 Eirene
#1 Hecho.
0 K 6
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#oyoyoy

Un bicho depredando sobre un mamífero. :hug:
1 K 18
skaworld #4 skaworld
Aggg Indiana Jones y el Templo maldito... Recuerdo desbloqueado

youtu.be/WQXqhk-8h7o?si=jVHZzEcZKYUpD9GE
0 K 13

menéame