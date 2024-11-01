El enorme ciempiés que come murciélagos más grandes que él, colgándose del techo de las cuevas  

Es, sin discusión, el más grande de todos los ciempiés, pudiendo alcanzar longitudes que oscilan entre los 26 y los 30 centímetros. Para visualizarlo, sería la longitud de una regla escolar grande, pero dotada de 21 segmentos corporales, cada uno con un par de patas, y una cabeza armada con un par de temibles «garras venenosas» (forcipules). Los investigadores encontraron una Scolopendra gigantea colgando del techo de una cueva. Estaba suspendida a dos metros del suelo, aferrada al techo y devoraba activamente un murciélago adulto.