El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado que los huevos que se anuncian en los distintos supermercados del país como “camperos” o “ecológicos”, provenientes de gallinas criadas al aire libre, no cumplen con estas condiciones ya que el Ministerio de Agricultura decretó el pasado mes de noviembre el confinamiento obligatorio para prevenir el contagio de la gripe aviar. La organización, que ha alertado sobre este asunto tras analizar ocho marcas a la venta en los supermercados, ha denunciado que actualmente los consumidores