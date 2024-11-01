edición general
[ENG] EE. UU. evalúa ataques aéreos contra instalaciones militares venezolanas vinculadas, presuntamente, al narcotráfico

La administración Trump evalúa ataques aéreos en Venezuela contra instalaciones militares usadas presuntamente para el narcotráfico, según WSJ (muro de pago tinyurl.com/mr2zn255 ). Los objetivos incluirían aeropuertos, puertos y otras instalaciones terrestres. Aún sin decisión final, la medida busca presionar a Maduro. EE.UU. ha intensificado operaciones en la región con al menos 15 ataques recientes. Mientras Caracas acusa a Washington de preparar una provocación militar.

Comentarios destacados:    
#2 yarkyark
El que se quejaba de que no le daban el Nobel de de la Paz...
7
RoterHahn #3 RoterHahn
#2
Paz es guerra. :-D
Si vis pacem, para bellum. :troll:
1
#6 cybermouse
#3 Para bellum calibre 22 :troll:
1
DrEvil #7 DrEvil
#2 Eterna; él quería decir paz eterna.
1
Escafurciao #9 Escafurciao
#2 si no me dan el de la paz, me darán el de la guerra, cosas de niños, no hay que extrañarse.
1
aupaatu #5 aupaatu *
Seguro que la Unión Europea sanciona a EEUU,por violar la soberanía nacional de Venezuela si la bombardea.
Matar a un presidente y sus generales misiles me suena de algo.
2
#8 j-light
#5 Para los racistas de la UE y de EE.UU., los venezolanos no son soberanos ni son víctimas. Circunstancialmente tienen estados, pero vamos, que si no los tienen da igual.
1
Psignac #10 Psignac
#8 Vas muy equivocado sobre los motivos por los que se rasgan las vestiduras en un caso y van a callar como putas en este otro.
0
#11 j-light
#10 Pues cuando quieras nos iluminas, que estoy dispuesto a escuchar lo que tengas que decir.
0
#4 Dav3n
Pero no decía que iba a hacer incursiones sobre el terreno con tropas?

Venga Donald, que estamos deseando otro Vietnam que os dé el golpe definitivo :troll:

Jamás pensé que veríamos el hundimiento del imperio en directo y a esta velocidad, cada día está más cerca el momento de descorchar la botella de cava para brindar :-D
0

