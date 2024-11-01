[ENG] EE. UU. evalúa ataques aéreos contra instalaciones militares venezolanas vinculadas, presuntamente, al narcotráfico

La administración Trump evalúa ataques aéreos en Venezuela contra instalaciones militares usadas presuntamente para el narcotráfico, según WSJ (muro de pago tinyurl.com/mr2zn255
). Los objetivos incluirían aeropuertos, puertos y otras instalaciones terrestres. Aún sin decisión final, la medida busca presionar a Maduro. EE.UU. ha intensificado operaciones en la región con al menos 15 ataques recientes. Mientras Caracas acusa a Washington de preparar una provocación militar.
Paz es guerra.
Si vis pacem, para bellum.
Matar a un presidente y sus generales misiles me suena de algo.
Venga Donald, que estamos deseando otro Vietnam que os dé el golpe definitivo
Jamás pensé que veríamos el hundimiento del imperio en directo y a esta velocidad, cada día está más cerca el momento de descorchar la botella de cava para brindar