Por qué los enfermos de cáncer no quieren ser “guerreros”

En ninguna otra enfermedad se habla de manera tan belicista como con el cáncer. El enfermo deja de serlo para convertirse en un guerrero. Entras en un ring de boxeo, pero sin guantes y sin protecciones. Si no has conseguido ganar es porque probablemente no has llegado a disponer de una fuerza mental merecedora de haberte librado del cáncer. Y no hay nada más aterrador"