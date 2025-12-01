edición general
Por qué los enfermos de cáncer no quieren ser “guerreros”

En ninguna otra enfermedad se habla de manera tan belicista como con el cáncer. El enfermo deja de serlo para convertirse en un guerrero. Entras en un ring de boxeo, pero sin guantes y sin protecciones. Si no has conseguido ganar es porque probablemente no has llegado a disponer de una fuerza mental merecedora de haberte librado del cáncer. Y no hay nada más aterrador"

juliusK #5 juliusK
No puedo está más de acuerdo con el titular ni con la entradilla (el resto es para susrciptores y me borre de El País antes que Cebrián). He sufrido diversas patologías desde 2018 incluyendo un cáncer de colón y recto, varios bypass arteriales con una esplenectomía por trauma quirúrgico y un par de hemorragias que no me hicieron apechuscarla de chiripa. Lo que más he odiado en este tiempo es a todos los que se me han acercado y todo lo que he leído y visto en estos años sobre la &…   » ver todo el comentario
#4 metalico_zgz
Vaya, se nos ha olvidado lo que son las metáforas. Y se nos ha olvidado que luchar por algo con todas tus fuerzas no implica que lo vayas a conseguir ni que en ese caso sea culpa tuya. Pero en fin, si a alguien no le gustan las metáforas que no las use.
#1 MDman
Por qué es una enfermedad compleja y algunos canceres por desgracia tienen % de supervivencia bajisimo (ojalá que sea gracias a la ciencia una cosa del pasado) y puede que te dejes la piel en seguir al dedillo a lo que te piden los médicos y acabes en la caja de pino.

Y suma ha esto el rollito nu-age de tu mente puede sobre tu cuerpo y sobre la realidad.

Pues por mas que me intento concentrar mi energía mental en "ser rico" y que no que no, algunas veces llamo a mi padre a ver si el también hace el esfuerzo mental le aparecen mágicamente 10 pisos y me da 5 pisos para especular con el alquiler o mágicamente 1 empresa para explotar a desgraciaditos como yo.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Lo suyo es ser devotos y rezar a la Virgen, eso seguro que nos cura.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
El problema de la comparación es que en una guerra, el sobrevivir o no casi nunca depende de uno mismo, sino de a donde te manden y de la potra que tengas.
chewy #6 chewy
#3 por eso cuando lei a Viktor Frankl me pareció un gilipollas con el sesgo del superviviente.

En el cáncer hay dos factores para sobrevivir, la suerte y como de avanzado esté el tratamiento.

La suerte tiene dos factores, cuando te encuentran el cáncer y el tipo de cáncer que es. hay cánceres que tienen un indice de muerte nulo. el cáncer de riñón, suena fatal, pero se cura rapidísimamente y normalmente con pocas consecuencias.

Como de avanzada este la medicación, hace unos años había los…   » ver todo el comentario
