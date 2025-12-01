Por qué los enfermos de cáncer no quieren ser “guerreros”

En ninguna otra enfermedad se habla de manera tan belicista como con el cáncer. El enfermo deja de serlo para convertirse en un guerrero. Entras en un ring de boxeo, pero sin guantes y sin protecciones. Si no has conseguido ganar es porque probablemente no has llegado a disponer de una fuerza mental merecedora de haberte librado del cáncer. Y no hay nada más aterrador"
Y suma ha esto el rollito nu-age de tu mente puede sobre tu cuerpo y sobre la realidad.
Pues por mas que me intento concentrar mi energía mental en "ser rico" y que no que no, algunas veces llamo a mi padre a ver si el también hace el esfuerzo mental le aparecen mágicamente 10 pisos y me da 5 pisos para especular con el alquiler o mágicamente 1 empresa para explotar a desgraciaditos como yo.
En el cáncer hay dos factores para sobrevivir, la suerte y como de avanzado esté el tratamiento.
La suerte tiene dos factores, cuando te encuentran el cáncer y el tipo de cáncer que es. hay cánceres que tienen un indice de muerte nulo. el cáncer de riñón, suena fatal, pero se cura rapidísimamente y normalmente con pocas consecuencias.
Como de avanzada este la medicación, hace unos años había los…