Enfado por estas palabras sobre Pedro J. y los medios en Mañaneros

Enfado por estas palabras sobre Pedro J. y los medios en Mañaneros  

Intervención de Pablo Iglesias en TVE sobre la vivienda y el duopolio mediático español, controlado por los Berlusconi y directivos con intereses en empresas de armamento.

pablo iglesias, mañaneros, medios de comunicación, vivenda
pepel #1 pepel
Tampoco parece haber mentido mucho; basta con tirar del ovillo.
carakola #2 carakola
El del Español se la ha comido pero bien.xD Más le valía haberse quedado callado.
