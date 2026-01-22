edición general
La energía nuclear es la próxima carrera mundial

Rusia está construyendo 19 unidades nucleares en el extranjero. China exporta su Hualong One y otros diseños de reactores en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La cuestión ya no es si la energía nuclear volverá, sino en qué forma y bajo qué liderazgo. La clave del éxito de Beijing y Moscú son sus paquetes integrales de construcción, propiedad y explotación, al agrupar la financiación, la construcción, el suministro de combustible, el mantenimiento y formación, esos acuerdos eliminan casi todas las barreras de entrada,

Con la demanda de electricidad en camino de duplicarse para el 2050, la fuente nuclear promete estabilidad y potencia frente a la crisis climática y la inseguridad.

La energía nuclear resurge como uno de los activos más valiosos del mundo. Se prevé que la demanda mundial de electricidad casi se duplique en el 2050, impulsada en parte por la necesidad de abastecer a los países con pocos recursos energéticos (incluidos más de 600 millones de personas que aún carecen de acceso a la electricidad).…   » ver todo el comentario
La energía nuclear estaba destinada a volver a convertirse en un recurso vital gracias a sus ventajas únicas. Una pastilla de combustible de uranio (aproximadamente del tamaño de la punta de un dedo) contiene tanta energía como una tonelada de carbón, 565 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural. Esta inmensa densidad energética, combinada con un alto factor de capacidad, proporciona una energía fiable con un mínimo de combustible. Los reactores modulares pequeños (SMR por sus…   » ver todo el comentario
Sin embargo, no hace mucho tiempo, las actitudes eran completamente opuestas. Los tres grandes accidentes nucleares (Three Mile Island, en 1979; Chernóbil, en 1986; y Fukushima, en 2011) fueron erosionando la confianza de la opinión pública en esa tecnología y, con ello, debilitaron la voluntad política de mantener los programas de energía nuclear. EE.UU. ha empezado muy recientemente a volver a esta tecnología tras décadas de retroceso como consecuencia del accidente de Three Mile Island y de…   » ver todo el comentario
En EE.UU. y los países aliados está cobrando impulso la idea de acortar la distancia por el liderazgo en el campo de la energía nuclear. En Washington, las recientes órdenes ejecutivas empujan a su organismo regulador nuclear a modernizar los procesos y dar prioridad a los proyectos de demostración de reactores avanzados. Del mismo modo, Francia se ha comprometido de nuevo a prolongar la vida útil de su parque actual, al tiempo que proyecta nuevas construcciones; y Japón, que se mostró…   » ver todo el comentario
