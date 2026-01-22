La energía nuclear es la próxima carrera mundial

Rusia está construyendo 19 unidades nucleares en el extranjero. China exporta su Hualong One y otros diseños de reactores en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La cuestión ya no es si la energía nuclear volverá, sino en qué forma y bajo qué liderazgo. La clave del éxito de Beijing y Moscú son sus paquetes integrales de construcción, propiedad y explotación, al agrupar la financiación, la construcción, el suministro de combustible, el mantenimiento y formación, esos acuerdos eliminan casi todas las barreras de entrada,