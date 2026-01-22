La energía nuclear es la próxima carrera mundial

Rusia está construyendo 19 unidades nucleares en el extranjero. China exporta su Hualong One y otros diseños de reactores en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La cuestión ya no es si la energía nuclear volverá, sino en qué forma y bajo qué liderazgo. La clave del éxito de Beijing y Moscú son sus paquetes integrales de construcción, propiedad y explotación, al agrupar la financiación, la construcción, el suministro de combustible, el mantenimiento y formación, esos acuerdos eliminan casi todas las barreras de entrada,
| etiquetas: nuclear , china , rusia , argentina , francia , smr
La energía nuclear resurge como uno de los activos más valiosos del mundo. Se prevé que la demanda mundial de electricidad casi se duplique en el 2050, impulsada en parte por la necesidad de abastecer a los países con pocos recursos energéticos (incluidos más de 600 millones de personas que aún carecen de acceso a la electricidad).