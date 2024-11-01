edición general
4 meneos
9 clics
Golpe al estómago del petróleo ruso: Ucrania ataca uno de los mayores nodos energéticos del Mar Negro

Golpe al estómago del petróleo ruso: Ucrania ataca uno de los mayores nodos energéticos del Mar Negro

Golpe directo al estómago del petróleo ruso en un ataque de Ucrania que podría poner el mercado de crudo en una situación muy compleja si esta escalada empieza a convertirse en la nueva normalidad. El petróleo ha llegado a repuntar un 3% este viernes (moderándose después las alzas a la mitad) después de que un ataque ucraniano con drones obligara a paralizar las exportaciones del estratégico puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, al este de la península de Crimea, uno de los mayores nodos energéticos del país.

| etiquetas: petróleo , novorossiysk , mar negro , crimea
3 1 0 K 40 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Para los Zazis de MNM no hay nada más importante que la energía barata, así que imagino que estarán a favor de que Rusia se retire de Ucrania, y así evitar esos ataques. :troll:
1 K 20
Duke00 #2 Duke00
Y no tiene por qué afectar demasiado al mercado global, ya que tanto la OPEP como la AIE están admitiendo estos días que está habiendo exceso de petróleo:

www.google.com/amp/s/www.bloomberglinea.com/mercados/la-opep-cambia-su
0 K 11

menéame