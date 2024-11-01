Energía a 2 céntimos y ley británica: la receta de Kazajistán para atraer los ‘data center’ internacionales

El gobierno de Kazajistán ha presentado su estrategia económica y tecnológica para consolidarse como el principal nodo de inteligencia artificial (IA) y telecomunicaciones de Asia Central, un plan que pasa por la venta de energía a 2,1 céntimos por kilovatio hora y legislación británica. Un plan gubernamental diseñado para atraer la infraestructura de los gigantes tecnológicos mundiales mediante una combinación de incentivos fiscales, marcos regulatorios occidentales y costes operativos mínimos.