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Energía a 2 céntimos y ley británica: la receta de Kazajistán para atraer los ‘data center’ internacionales

Energía a 2 céntimos y ley británica: la receta de Kazajistán para atraer los ‘data center’ internacionales

El gobierno de Kazajistán ha presentado su estrategia económica y tecnológica para consolidarse como el principal nodo de inteligencia artificial (IA) y telecomunicaciones de Asia Central, un plan que pasa por la venta de energía a 2,1 céntimos por kilovatio hora y legislación británica. Un plan gubernamental diseñado para atraer la infraestructura de los gigantes tecnológicos mundiales mediante una combinación de incentivos fiscales, marcos regulatorios occidentales y costes operativos mínimos.

| etiquetas: kazajistán
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3 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
Supercinexin #3 Supercinexin
A ver quién quiere poner datacenters ahí, a tiro de Iskander. Y encima en un país que actualmente enfrenta una crisis hídrica de mil pares de cojones.

Menudos brindis al Sol se marcan algunos. Mira, yo también ofrezco mi jardín de mi casa como pista de aterrizaje de helicópteros USAmericanos, venga. De los gordotes, de esos que llevan dos hélices.
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Gry #2 Gry
Si pueden proporcionar energía a ese precio es una forma de atraer inversiones.
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Narmer #1 Narmer
Borat los puso en el mapa y ahora van como cohetes. I like!
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menéame