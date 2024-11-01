El gobierno de Kazajistán ha presentado su estrategia económica y tecnológica para consolidarse como el principal nodo de inteligencia artificial (IA) y telecomunicaciones de Asia Central, un plan que pasa por la venta de energía a 2,1 céntimos por kilovatio hora y legislación británica. Un plan gubernamental diseñado para atraer la infraestructura de los gigantes tecnológicos mundiales mediante una combinación de incentivos fiscales, marcos regulatorios occidentales y costes operativos mínimos.
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Menudos brindis al Sol se marcan algunos. Mira, yo también ofrezco mi jardín de mi casa como pista de aterrizaje de helicópteros USAmericanos, venga. De los gordotes, de esos que llevan dos hélices.