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Encuesta sobre la recuperación tras la dana: el 80% de vecinos afectados consideran que su municipio no está mejor preparado ante una emergencia

Encuesta sobre la recuperación tras la dana: el 80% de vecinos afectados consideran que su municipio no está mejor preparado ante una emergencia

Un año y medio después de la dana del 29 de octubre de 2024, la recuperación en las zonas afectadas de la Comunitat Valenciana sigue siendo parcial y genera más sensación de fragilidad que de seguridad entre la población damnificada. Así lo reflejan las conclusiones de la segunda encuesta elaborada por la edición valenciana de elDiario.es y la fundación Placemaking Europe, que analiza cómo perciben los vecinos la evolución de la reconstrucción entre mayo de 2025, cuando se realizó el primer sondeo, y mayo de 2026.

| etiquetas: dana , encuesta , municipios , emergencia
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1 comentarios
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#1 Celsar
Y al 20% restante le da vergüenza reconocerlo.
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menéame