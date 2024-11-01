Se encuentran nuevos ejemplares de náyade margaritona en el Ebro

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con el Gobierno de Aragón, TRAGSATEC y con el asesoramiento científico de la Sociedad Española de Malacología, ha confirmado resultados positivos en el estudio promovido para la determinación, en el tramo aragonés del río Ebro, de áreas críticas de la náyade margaritona (Pseudunio auricularius), un bivalvo de agua dulce en peligro crítico de extinción.