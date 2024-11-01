edición general
Se encuentran nuevos ejemplares de náyade margaritona en el Ebro

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con el Gobierno de Aragón, TRAGSATEC y con el asesoramiento científico de la Sociedad Española de Malacología, ha confirmado resultados positivos en el estudio promovido para la determinación, en el tramo aragonés del río Ebro, de áreas críticas de la náyade margaritona (Pseudunio auricularius), un bivalvo de agua dulce en peligro crítico de extinción.

Este animal es un bien bioindicador de la salud de los ríos. Otrora común, hoy es una especie en peligro de extinción. No se debe a ninguna invasión o enfermedad. Se debe exclusivamente al empeoramiento de la calidad de los rios, tanto del agua como de sus cursos represados y la perdida del huesped que apenas habita ya pocos tramos por lo mismo.
menéame