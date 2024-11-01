Encuentran en Badalona a la cuarta persona sin hogar fallecida en los últimos dos meses en la ciudad

Tan solo un día después de conocer el fallecimiento de un hombre sin hogar de 52 años en Badalona, este jueves los Mossos d’Esquadra han confirmado la muerte de otra persona sin techo que encontraron el martes en la misma ciudad tras recibir un aviso alrededor de las 10 horas de la mañana. Por lo tanto, son ya dos los cuerpos sin vida de personas en situación de sinhogarismo halladas en la localidad en menos de una semana y cuatro en los tan solo dos meses que lleva 2026. El fallecido localizado el pasado 3 de marzo es un hombre que dormía a la
| etiquetas: sin hogar , persona , cuarta , muerte , dos meses , badalona
Y eso es lo que da miedo: que la propia ciudadanía lo ve bien porque era un pobre desgraciado que les molestaba a la vista cuando pasaban por delante de él con su iPhone Pro pagado a plazos.
1 - No se esforzaron lo suficiente. Ellos son los únicos culpables porque son unos vagos.
2 - La culpa es del socialismo. Si quitamos el smi y relajamos las leyes esa gente hubiera podido encontrar trabajos por 200 euros al mes y encadenando 10 tendrían dos mil euros. Y ya si bajamos los impuestos ¡serían hasta ricos!
3 - Si tanta pena te dan mételos en tu casa. Tú eres el culpable de sus muertes.
4 - Todas las anteriores.