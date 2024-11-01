Encuentra en Lugo una bici con un papel que ponía "de uso público" y acaba denunciado por dar una vuelta en ella  

Agentes de la Policía Local de Lugo intervinieron en la madrugada del pasado día 7 una bicicleta que circulaba por la ciudad en circunstancias "inusuales", ya que circulaba en sentido contrario y llevaba en la parte posterior un papel escrito a mano en el que se indicaba que el vehículo era "de uso público". En el cartel manuscrito que iba adosado al vehículo se podía leer: “Bicicleta de uso público. Instrucciones: usarla, cuidarla, depositarla en nuevo destino". El cartel incluía un código QR pintado a mano con un rotulador de color verde...