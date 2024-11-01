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La encrucijada de los ucranianos en Valladolid

La encrucijada de los ucranianos en Valladolid

Cuatro años después de la última invasión rusa, las personas que llegaron no tienen nada claro que vuelvan a su patria. La adaptación ha resultado completa y la ciudad y sus gentes les han enamorado

| etiquetas: valladolid , refugiados , ucrania , futuro
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12 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Yo llevo casi 30 años y ya te digo que no. Y lo dicen ellos mismos.
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#6 Pues no es mi experiencia, imagino que habrá de todo
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shinjikari #11 shinjikari
#8 Una de las personas más graciosas que conozco es de Valladolid. Y esto lo está diciendo un andaluz xD
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#11

Que le hagan la prueba del ADN que a lo mejor no es hijo de quien piensa el marido de la madre.

O puede ser como J.J.Vaquero al que la droga le destruyó el gen vallisoletano.
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josde #1 josde
Fachadolid cuna de Ucranianos. :troll:
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Kamillerix #5 Kamillerix *
#1 Bien, "a la fuerza ahorcan". Los ucranianos que conozco están encantados de estar en la costa mediterránea... :-D

No son oligarcas, son currantes
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Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
#5 esa gente se adapta a todo, son todo terreno, pero la playita es la playita
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josde #9 josde
#5 Si, la costa mediterránea del Duero. xD
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Kamillerix #10 Kamillerix
#9 No, cerca de la desembocadura del Ebro :-D
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Debe ser por el frío y la falta de sonrisa a desconocidos, aunque es cierto que una vez que rompes el hielo la gente es bien maja, en Valladolid y en Ucrania
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Será en Ucrania ,., porque aquí ya te digo yo que no. Como no seas del grupo, son sosos hasta con otros vallisoletanos.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#3 hasta que entras, yo he vivido muchos años allí y acaba ocurriendo, pero sosos los hay en todas partes :-D
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menéame