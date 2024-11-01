La encrucijada de los ucranianos en Valladolid

Cuatro años después de la última invasión rusa, las personas que llegaron no tienen nada claro que vuelvan a su patria. La adaptación ha resultado completa y la ciudad y sus gentes les han enamorado
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Yo llevo casi 30 años y ya te digo que no. Y lo dicen ellos mismos.
Que le hagan la prueba del ADN que a lo mejor no es hijo de quien piensa el marido de la madre.
O puede ser como J.J.Vaquero al que la droga le destruyó el gen vallisoletano.
No son oligarcas, son currantes
Será en Ucrania ,., porque aquí ya te digo yo que no. Como no seas del grupo, son sosos hasta con otros vallisoletanos.