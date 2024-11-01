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Un encargado de la limpieza encuentra 400.000 dólares en un autobús y lo entrega a la policía

Un encargado de la limpieza encontró 300.000 libras esterlinas (cerca de 396.204 dólares) en un autobús en Londres (Reino Unido) y decidió entregar la suma a la Policía. El dinero en efectivo se hallaba dentro de un sobre marrón que algún pasajero distraído olvidó. El empleado de la compañía de servicios de limpieza Cordant, cuya identidad no ha sido revelada, en un acto de honestidad sacrificó la perspectiva de un futuro mejor sin tener que limpiar más por largo tiempo al devolver el sobre a la Policía Metropolitana.

| etiquetas: honestidad , dinero , limpiador , autobús , londres
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8 comentarios
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Aokromes #4 Aokromes
seguramente el que lo perdio tendra que dar muchas explicaciones para explicar por que llevaba semejante pasta encima (en españa hay un limite de 100 000 euros para llevar encima sin declarar, no me extrañaria que en uk haya una ley similar, si no puede dar explicaciones sera para el de la limpieza seguramente.
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Apotropeo #7 Apotropeo
#4 ¿ Quién no ha perdido, alguna vez , un sobre con un puto pastizal dentro ?
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Aokromes #8 Aokromes
#7 yo lo maximo que he llevado encima han sido cerca de 10 000 euros y andaba acojonado de poder perderlo, encima llege al banco despues de la hora de cierre por suerte me abrieron y pude ingresarlo.
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taSanás #1 taSanás *
un acto de honestidad... y que en los buses hay cámaras, como bien saben los empleados de la empresa busista
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a69 #2 a69
Los 200000 dolares ya están en posesión de la policía.... Ah!! que es Reino Unido, disculpad...
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#5 Tensk
sacrificó la perspectiva de un futuro mejor sin tener que limpiar más por largo tiempo

Sí, claro, que no le iban a preguntar de dónde había sacado esa pasta.
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Andreham #6 Andreham
#5 Exacto, ni que fuera política o empresaria.
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Pepepaco #3 Pepepaco
Los 300.000 € los custodiaba la policía; luego entregó los 200.000 € al juez de guardia, que a su vez envió los 100.000 € al juzgado de primera instancia, que le dio a la fiscalía el sobre con 50.000 € pero, a pesar de estar depositado en la sala de pruebas, el sobre se ha perdido.
Una lástima.
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menéame