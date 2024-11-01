Un encargado de la limpieza encuentra 400.000 dólares en un autobús y lo entrega a la policía

Un encargado de la limpieza encontró 300.000 libras esterlinas (cerca de 396.204 dólares) en un autobús en Londres (Reino Unido) y decidió entregar la suma a la Policía. El dinero en efectivo se hallaba dentro de un sobre marrón que algún pasajero distraído olvidó. El empleado de la compañía de servicios de limpieza Cordant, cuya identidad no ha sido revelada, en un acto de honestidad sacrificó la perspectiva de un futuro mejor sin tener que limpiar más por largo tiempo al devolver el sobre a la Policía Metropolitana.