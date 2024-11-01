Empresas de IA recurren a líderes religiosos para definir principios éticos

Empresas como Anthropic y OpenAI participaron en Nueva York en la primera mesa “Faith-AI Covenant”, junto a líderes de distintas religiones, para debatir cómo introducir moralidad y ética en la inteligencia artificial. La iniciativa busca crear normas o principios inspirados por varias tradiciones religiosas que las tecnológicas podrían adoptar.
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Eso sí, claramente, por ejemplo chatgpt actualmente es demasiado "progresista" para muchos religiosos, supongo. Y eso no molará y habrán conseguido que se muestren como "veladores auténticos de la ética".
Además hay algo muy grave, con eso se cargarían mucho la neutralidad de la IA.
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