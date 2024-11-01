edición general
1 meneos
4 clics

Empresas de IA recurren a líderes religiosos para definir principios éticos

Empresas como Anthropic y OpenAI participaron en Nueva York en la primera mesa “Faith-AI Covenant”, junto a líderes de distintas religiones, para debatir cómo introducir moralidad y ética en la inteligencia artificial. La iniciativa busca crear normas o principios inspirados por varias tradiciones religiosas que las tecnológicas podrían adoptar.

| etiquetas: religión , ia , moralidad religiosa , ética , inteligencia artificial
1 0 0 K 10 tecnología
6 comentarios
1 0 0 K 10 tecnología
ur_quan_master #1 ur_quan_master
La pretendida superioridad moral de la religiones es eso ... pretendida
1 K 27
EvilPreacher #3 EvilPreacher
#1 Es muy triste que esa farsa de que la religión es garante de la moral siga siendo tan predominante, cuando se trata obviamente de lo contrario.
1 K 25
llorencs #5 llorencs *
#3 Además claramente se podía observar en diferentes modelos que bajo la ética de los derechos humanos funcionan bastante bien. No he visto y he forzado mucho a chatgpt tomar decisiones inmorales.

Eso sí, claramente, por ejemplo chatgpt actualmente es demasiado "progresista" para muchos religiosos, supongo. Y eso no molará y habrán conseguido que se muestren como "veladores auténticos de la ética".

Además hay algo muy grave, con eso se cargarían mucho la neutralidad de la IA.
1 K 25
EvilPreacher #6 EvilPreacher
#5 Darles a los robots una moral basada en las religiones monoteístas el la receta perfecta para el desastre.
0 K 15
LoboAsustado #4 LoboAsustado
Por eso yo solo uso modelos hereticos...
Qwen3.6-35B-A3B-uncensored-heretic-APEX-Balanced.gguf
1 K 19
jonolulu #2 jonolulu
Barra libre para la pedofilia entonces
0 K 17

menéame