Las empresas españolas nunca habían ganado tanto dinero como el año pasado: 71.118 millones de euros

Las compañías cotizadas batieron su récord de beneficios en 2025. Bancos, energéticas e inmobiliarias fueron los principales motores de las cuentas

| etiquetas: empresas , ingresos , récord , beneficios
10 comentarios
mmlv #2 mmlv
Maldito gobierno social- comunista!!
3 K 54
Torrezzno #8 Torrezzno
#2 maldito capitalismo :troll: :troll:
0 K 19
#4 kaos_subversivo
Titular alternativo:

Jamás las empresas españolas habían repartido tan poco beneficio (en porcentaje a sus ganancias)
3 K 46
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#4 Buenas noticias para los fachapobres, ponen antes los beneficios empresariales que los suyos propios como trabajadores.
0 K 14
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Maldita subida del SMI!!!!!!!!
1 K 31
#5 zancudo
Las empresas españolas cotizadas != Las empresas españolas. Una obviedad, sí, pero es que cambia radicalmente el asunto.
1 K 23
masde120 #7 masde120
#6 no son los mismos numeros
0 K 12
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
asi estan los bares llenos, se nota quien esta en el cobete y quien esta lloriqueando lamiendo las tapas de los goyures
0 K 8
uxxx #9 uxxx
los puntos del ibex35 no quiere decir nada en la economia
0 K 6

