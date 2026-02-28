·
13
meneos
11
clics
Las empresas españolas nunca habían ganado tanto dinero como el año pasado: 71.118 millones de euros
Las compañías cotizadas batieron su récord de beneficios en 2025. Bancos, energéticas e inmobiliarias fueron los principales motores de las cuentas
|
etiquetas
:
empresas
,
ingresos
,
récord
,
beneficios
11
2
1
K
136
actualidad
10 comentarios
11
2
1
K
136
actualidad
#2
mmlv
Maldito gobierno social- comunista!!
3
K
54
#8
Torrezzno
#2
maldito capitalismo
0
K
19
#4
kaos_subversivo
Titular alternativo:
Jamás las empresas españolas habían repartido tan poco beneficio (en porcentaje a sus ganancias)
3
K
46
#10
MiguelDeUnamano
#4
Buenas noticias para los fachapobres, ponen antes los beneficios empresariales que los suyos propios como trabajadores.
0
K
14
#3
mis_cojones_en_bata
Maldita subida del SMI!!!!!!!!
1
K
31
#5
zancudo
Las empresas españolas cotizadas != Las empresas españolas. Una obviedad, sí, pero es que cambia radicalmente el asunto.
1
K
23
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/empresas-ibex-ganan-record-64-240-millones-2025
0
K
13
#7
masde120
#6
no son los mismos numeros
0
K
12
#1
CharlesBrowson
asi estan los bares llenos, se nota quien esta en el cobete y quien esta lloriqueando lamiendo las tapas de los goyures
0
K
8
#9
uxxx
los puntos del ibex35 no quiere decir nada en la economia
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Jamás las empresas españolas habían repartido tan poco beneficio (en porcentaje a sus ganancias)