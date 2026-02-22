edición general
Los empresarios del turismo catalán se reivindican ante las voces que piden un cambio del modelo

Florecen movimientos que piden una transformación de la estructura productiva, pero el sector asegura que lleva años haciendo inversiones

#3 Abajo
Lleva años haciendo inversiones = llevan años especulando.

Y si ven la vivienda como una inversión de un bien especulativo, quién les ha dicho que no puedan perder dinero?
Arkhan #4 Arkhan
Mucha verborrea de reivindicar cambios pero ninguno de ellos valora el posible decrecimiento del sector para paliar el desgaste social que eso conlleva.
Andreham #2 Andreham
"Años haciendo inversiones": un nuevo becario en "periodo de prueba" cada 6 meses es una inversión, lo que pasa es que les sale rana.
SolidGeorg #1 SolidGeorg
Lo de cambiar el modelo del turismo es como lo de renovar la izquierda; da igual las décadas que pasen siempre es igual.
