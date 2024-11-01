edición general
El empresario de la segunda estafa al equipo de Almeida dice que 'solo' se quedó 175.000 euros de las mascarillas

El caso Sinclair, en el que se investiga una segunda estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, entra en una fase inédita con la aparición del principal investigado, Philippe Solomon. Tras meses de infructuosa búsqueda por medio mundo, el misterioso empresario franco-israelí remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, encargado de las pesquisas, varios escritos de alegaciones.

#1 Almirantecaraculo
Y eso en cuántos segarros se traduce?
Quizá sí lo ponemos en la misma unidad de medida entendemos donde están los problemas de verdad.
#3 concentrado
#1 ¿Segarros? Yo pensaba que se calculaba en chistorras
#6 Almirantecaraculo
#3 también se puede calcular en áticos, si todos sabemos de qué estamos hablando, caretas fueras.
#7 concentrado
#6 Uf, pero ático es una medida de grueso calibre, para grandes cantidades. Hay que mantener unidades más pequeñas :troll:
#2 Pepepaco
Probablemente, sea verdad, el resto que falta hasta los 2'5 millones de euros se debió «perder» por el camino en mordidas varias.
#5 laruladelnorte
Alega en un escrito remitido al juzgado que el resto de los 2,5 millones abonados por el Ayuntamiento de Madrid se fue a proveedores, transporte e intermediarios

A ver,la tarta no es para que la coma uno solo,hay que repartirla...
#4 Andreham
Un pisito de nada en las provincias como comisión.
