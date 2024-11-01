·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5418
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5668
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
7671
clics
Pantomima full - ex - futbolista
5716
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
4047
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
más votadas
556
La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni
471
El Vaticano se sorprende por el silencio global tras la muerte de 150 niñas en Irán
253
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
321
Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago
370
Donald Trump, a los líderes latinoamericanos: "No voy a aprender vuestro maldito idioma"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
78
meneos
611
clics
Empresa de satélites pausa sus imágenes tras revelar los ataques de Irán a bases estadounidenses (EN)
Planet quiere evitar que “los actores adversarios” utilicen imágenes con fines de “evaluación de daños de batalla”.
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
israel
,
irán
,
satélite
42
36
0
K
414
tecnología
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
42
36
0
K
414
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Tkachenko
*
#2
Buenos días y buena guardia!
P d: buena rotación de cuentas
11
K
132
#6
Don_Pixote
#5
para salir de fiesta y no comer Doritos
Sí que madrugas
0
K
8
#7
Tkachenko
#6
tengo un free tour por Florencia. Me lo montó mucho mejor que tú.
3
K
55
#8
Don_Pixote
*
#7
buah visitando países Otanistas y encima tirando de guías gratuitos que no soltaras ni 5 miseros euros
Luego criticarás a Ryanair por el servicio que te ofrece la sociedad de occidente
Me defraudaste
4
K
48
#9
Tkachenko
#8
que penita das
1
K
33
#10
Don_Pixote
#9
tranquilo hombre , de todo se sale
Cuando seas mayor podrás viajar de verdad
1
K
17
#15
cosmonauta
#7
Paga el tour, no seas rata.
2
K
27
#1
candonga1
Que fotos más buenas sacan estos chips de lavadoras!!!
5
K
90
#2
Thirsty
#1
Buenísimo !
2
K
34
#12
Andreham
#2
Vaya, de esto sí jajas pero de Charlie Kirk hay que meter en la cárcel a la peña, ¿eh?
6
K
61
#4
Don_Pixote
#1
Planet Labs es americana
0
K
8
#3
Noeschachi
Han recibido la llamadita
5
K
78
#11
Ehorus
#3
O dos.. con
una oferta que no podrá rechazar
Se ve que daño, sí que les estaban haciendo...
2
K
32
#14
Blackmoon
#3
Es importante controlar el relato
2
K
28
#16
C.Nutrio
Vamos, que los iraníes les han atizado bien a los israelíes y compañía y no quieren que todo el mundo lo sepa, porque los iraníes no necesitan usar esos satélites para evaluar nada. Es evidente que están usando los de Rusia y China.
1
K
18
#17
amusgada
#16
en realidad no, da igual la compañía que la parte de Israel siempre sale en distorsionado. Es un peñazo. Y la resolución del Sentinel2 por ejemplo, con las pasadas que hace al día y demás no va muy bien. Es porque les cazaron gracias a Planet al meno 5 daños diferentes a radares THAAD por el golfo pérsico, no en Israel. Y hace fea la propaganda cuando cuentas que todo va divino, no es porque permita dar pepinazos más precisos, que como bien comentan más arriba, está claro los iraníes están tirando de imaginería satélite china que no está disponible para cualquiera.
Mala noticia para el OSINT
0
K
9
#13
Suleiman
Es la única empresa? No sé pueden obtener con otros satélites? Espera que los chinos no las difundan, aunque eso sería dar un paso....
0
K
12
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
P d: buena rotación de cuentas
Sí que madrugas
Luego criticarás a Ryanair por el servicio que te ofrece la sociedad de occidente
Me defraudaste
Cuando seas mayor podrás viajar de verdad
Se ve que daño, sí que les estaban haciendo...
Mala noticia para el OSINT