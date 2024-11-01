edición general
Empresa de satélites pausa sus imágenes tras revelar los ataques de Irán a bases estadounidenses (EN)

Planet quiere evitar que “los actores adversarios” utilicen imágenes con fines de “evaluación de daños de batalla”.

Tkachenko
#2 Buenos días y buena guardia!

P d: buena rotación de cuentas ;)
Don_Pixote
#5 para salir de fiesta y no comer Doritos
Sí que madrugas
Tkachenko
#6 tengo un free tour por Florencia. Me lo montó mucho mejor que tú.
Don_Pixote
#7 buah visitando países Otanistas y encima tirando de guías gratuitos que no soltaras ni 5 miseros euros

Luego criticarás a Ryanair por el servicio que te ofrece la sociedad de occidente

Me defraudaste
Tkachenko
#8 que penita das xD
Don_Pixote
#9 tranquilo hombre , de todo se sale

Cuando seas mayor podrás viajar de verdad
cosmonauta
#7 Paga el tour, no seas rata.
candonga1
Que fotos más buenas sacan estos chips de lavadoras!!!
Thirsty
#1 Buenísimo !  media
Andreham
#2 Vaya, de esto sí jajas pero de Charlie Kirk hay que meter en la cárcel a la peña, ¿eh? :troll:
Don_Pixote
#1 Planet Labs es americana :roll:
Noeschachi
Han recibido la llamadita
Ehorus
#3 O dos.. con una oferta que no podrá rechazar
Se ve que daño, sí que les estaban haciendo...
Blackmoon
#3 Es importante controlar el relato
C.Nutrio
Vamos, que los iraníes les han atizado bien a los israelíes y compañía y no quieren que todo el mundo lo sepa, porque los iraníes no necesitan usar esos satélites para evaluar nada. Es evidente que están usando los de Rusia y China.
amusgada
#16 en realidad no, da igual la compañía que la parte de Israel siempre sale en distorsionado. Es un peñazo. Y la resolución del Sentinel2 por ejemplo, con las pasadas que hace al día y demás no va muy bien. Es porque les cazaron gracias a Planet al meno 5 daños diferentes a radares THAAD por el golfo pérsico, no en Israel. Y hace fea la propaganda cuando cuentas que todo va divino, no es porque permita dar pepinazos más precisos, que como bien comentan más arriba, está claro los iraníes están tirando de imaginería satélite china que no está disponible para cualquiera.

Mala noticia para el OSINT
Suleiman
Es la única empresa? No sé pueden obtener con otros satélites? Espera que los chinos no las difundan, aunque eso sería dar un paso....
