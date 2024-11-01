edición general
Una empresa ofrece reactivar las centrales nucleares de Carolina del Sur por 2700 millones de dólares. (Eng)

Santee Cooper era socio minoritario en el fallido plan para construir dos nuevos reactores nucleares en la central V.C. Summer. La empresa estatal, junto con la privada South Carolina Electric & Gas, gastó más de 9000 millones de dólares en intentar construir los reactores. Cuatro ejecutivos acabaron en prisión o bajo arresto domiciliario por mentir a los reguladores, accionistas, contribuyentes e investigadores, y dejaron a millones de personas pagando durante décadas por un proyecto que nunca produjo electricidad.

