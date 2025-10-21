La empresa de juguetes Famosa solicita un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia

Famosa viene sufriendo, como otras compañías jugueteras, la crisis de un sector en horas bajas. La empresa de juguetes Famosa, propietaria de marcas como Nancy, Pinypon o Nenuco, ha solicitado un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia debido "al retraso en el cierre de la restructuración financiera" de su matriz, que "ha derivado en una merma importante de circulante", con impacto "en las operaciones y en la viabilidad del negocio".
| etiquetas: empresa , juguetes , famosa , preconcurso , acreedores
Un anuncio que fue muy famoso de esa empresa juguetera, La muñecas de Famosa se dirigen al portal.........
Unos cracks! No los juzguen por la quiebra, si no como unos tipos que han mantenido un barco a flote en un río prácticamente seco...
Por otro lado, vender plástico de calidad china basándose sólo en el poder de tu marca le pasa factura a todo el mundo.
Y encima son cacharros caros que te cagas.