La empresa de juguetes Famosa solicita un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia

Famosa viene sufriendo, como otras compañías jugueteras, la crisis de un sector en horas bajas. La empresa de juguetes Famosa, propietaria de marcas como Nancy, Pinypon o Nenuco, ha solicitado un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia debido "al retraso en el cierre de la restructuración financiera" de su matriz, que "ha derivado en una merma importante de circulante", con impacto "en las operaciones y en la viabilidad del negocio".

#2 Jodere
Famosa es desde 2019 propiedad de la firma italiana Giochi Preziosi.
Un anuncio que fue muy famoso de esa empresa juguetera, La muñecas de Famosa se dirigen al portal.........
ronko #1 ronko
Las muñecas de Famosa se dirigen a la quiebra...
#3 Jodere
#1 Hoy en dia casi nadie regala muñecas, todo es electrónica y juegos.
ronko #4 ronko
#3 Siempre pueden sacar algún videojuego con muñecas de famosa.
Escafurciao #6 Escafurciao
#1 que saquen una muñeca de Trump con el nobel y asunto arreglado.
Connect #7 Connect
Ahí van mis dieces y todo mi respeto por una empresa que pensaba que ya ni debía existir. Con lo que ha cambiado los gustos de los chavales en estos años, no entiendo como estos tíos seguían vivos.

Unos cracks! No los juzguen por la quiebra, si no como unos tipos que han mantenido un barco a flote en un río prácticamente seco...
Andreham #5 Andreham
Tanto dar regalos al niño Jesús año a año no ha rentado.

Por otro lado, vender plástico de calidad china basándose sólo en el poder de tu marca le pasa factura a todo el mundo.

Y encima son cacharros caros que te cagas.
