La empresa de juguetes Famosa solicita un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia

Famosa viene sufriendo, como otras compañías jugueteras, la crisis de un sector en horas bajas. La empresa de juguetes Famosa, propietaria de marcas como Nancy, Pinypon o Nenuco, ha solicitado un preconcurso de acreedores para garantizar su supervivencia debido "al retraso en el cierre de la restructuración financiera" de su matriz, que "ha derivado en una merma importante de circulante", con impacto "en las operaciones y en la viabilidad del negocio".