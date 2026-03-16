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La empresa cripto Blockfills pide acogerse a la ley de quiebras en EE UU

La empresa cripto Blockfills pide acogerse a la ley de quiebras en EE UU

Tras semanas de silencio, Blockfills ha vuelto a hablar. El proveedor de liquidez y prestamista de criptomonedas, que suspendió en febrero los depósitos y las retiradas de fondos de sus clientes por la elevada volatilidad en el mercado, ha solicitado acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. “Es la opción más responsable para preservar el valor de la empresa y maximizar la recuperación de los fondos para las partes interesadas. Esta solicitud permitirá a la empresa llevar a cabo una reestructuración orden

| etiquetas: criptos , blockfills , ley de quiebras , ee uu
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5 comentarios
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reithor #3 reithor
Hay que crear la tecnología brokechain.
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cocolisto #1 cocolisto
La pirámide pierde otra pieza.
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josde #2 josde
#1 En EEUU casi todas las empresas están teniendo problemas, gracias a su desgobierno.
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pitercio #4 pitercio
Not your keys, not your coins.
0 K 19
#5 hipernes
Ley de quiebras logarítmicas, eso si
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menéame