La empresa cripto Blockfills pide acogerse a la ley de quiebras en EE UU

Tras semanas de silencio, Blockfills ha vuelto a hablar. El proveedor de liquidez y prestamista de criptomonedas, que suspendió en febrero los depósitos y las retiradas de fondos de sus clientes por la elevada volatilidad en el mercado, ha solicitado acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. “Es la opción más responsable para preservar el valor de la empresa y maximizar la recuperación de los fondos para las partes interesadas. Esta solicitud permitirá a la empresa llevar a cabo una reestructuración orden