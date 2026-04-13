La empresa china Geely lanza un nuevo sistema híbrido para desafiar el dominio japonés [ENG]

Geely Auto presentó el lunes su sistema híbrido inteligente i-HEV [...] El sistema i-HEV integra una plataforma de gestión energética basada en inteligencia artificial que analiza en tiempo real condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la altitud para ayudar a aumentar la eficiencia energética. En una prueba en autopista, un modelo Geely Emgrand equipado con el sistema registró un consumo de combustible de 2,22 litros cada 100 kilómetros, lo que, según Geely, ha establecido un nuevo récord mundial Guinness.
