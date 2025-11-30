edición general
Empleo sumergido, falsos autónomos... Se disparan en Asturias las sanciones tras redoblarse las inspecciones de Trabajo

El Principado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han detectado este año en Asturias 1.935 empleos irregulares, lo que supone un 127,11% más que el año pasado, cuando se hallaron 852. En total, se efectuaron 2.680 actuaciones que además de aflorar cerca de 2.000 empleos sumergidos detectaron 210 infracciones en prestaciones de desempleo y 63 altas de empresas ficticias.Destaca especialmente la detección de empleos irregulares de trabajadores extranjeros, con 212 sanciones por importe de 2,2 millones.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
La próxima que miren horarios, categorías y prevención de riesgos laborales, porque se hinchan
Mark_ #6 Mark_
Maldito perrosanxe y su gobierno comunista haciendo inspecciones como si esto fuera un país decente, eso en Madrid no pasa porque es tierra de LIBERTAZ
#2 kaos_subversivo
Este es el camino
#4 Mustela *
¿Un 127,11% más que el año pasado tras redoblarse las inspecciones? Retriplicad o recuatruplicadlas y os forráis de lo lindo (nos forramos todos, vamos)...
#5 eduardor2k
#4 los inspectores han salido gratis
johel #7 johel *
#4 España tiene uno o varios ceros menos en el numero de inspectores por cantidad de trabajadores respecto a alemania. En alemania reconocen abiertamente que la cantidad de inspectores que tienen no solo se pagan solos sino que dan beneficios al estado y que podrian tener diez veces mas.
El ppsoe lo sabe perfectamente. Ppox quiere recortar el numero de inspectores.


p.d. En 2006, la media europea era de un inspector por cada 7,300
España: 1 por cada 23,300 trabajadores.
ChatGPT #1 ChatGPT *
2680 actuaciones afloran 1935 empleos irregulares.

o tienen mucho ojo, o hay mucho cachondeo...
