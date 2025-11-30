Empleo sumergido, falsos autónomos... Se disparan en Asturias las sanciones tras redoblarse las inspecciones de Trabajo

El Principado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han detectado este año en Asturias 1.935 empleos irregulares, lo que supone un 127,11% más que el año pasado, cuando se hallaron 852. En total, se efectuaron 2.680 actuaciones que además de aflorar cerca de 2.000 empleos sumergidos detectaron 210 infracciones en prestaciones de desempleo y 63 altas de empresas ficticias.Destaca especialmente la detección de empleos irregulares de trabajadores extranjeros, con 212 sanciones por importe de 2,2 millones.