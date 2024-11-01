Una empleada de hogar se enfrenta a los okupas de un Palacete en Asturias

María Elena Menéndez logró frustar el intento de tres ciudadanos ucranianos de residir ilegalmente en el inmueble, quienes pedían dinero para abandonarlo voluntariamente. La familia propietaria, que reside en Madrid, ha denunciado los hechos La jornada de ayer no fue un día normal para María Elena Menéndez. Acababa de entrar a trabajar cuando encontró a tres personas en el interior del Palacete, que es propiedad de una familia que habitualmente reside en Madrid y se traslada a Asturias habitualmente en los períodos de vacaciones.