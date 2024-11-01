Una empleada de hogar se enfrenta a los okupas de un Palacete en Asturias

María Elena Menéndez logró frustar el intento de tres ciudadanos ucranianos de residir ilegalmente en el inmueble, quienes pedían dinero para abandonarlo voluntariamente. La familia propietaria, que reside en Madrid, ha denunciado los hechos La jornada de ayer no fue un día normal para María Elena Menéndez. Acababa de entrar a trabajar cuando encontró a tres personas en el interior del Palacete, que es propiedad de una familia que habitualmente reside en Madrid y se traslada a Asturias habitualmente en los períodos de vacaciones.
| etiquetas: okupas , ucranianos , intento de chantaje , frustrado , empleada del hogar
Y se les ha ido un poco la mano con lo de "palacete". Es una casa de indiano maja ... pero como te muevas un par de Kms a Somao, lo flipas.
Ocupar una vivienda tanto habitual como una segunda residencia o incluso tercera vivienda, es un allanamiento de morada en toda regla. Que ese delito no ha desaparecido. Pero si esa vivienda, segunda residencia o tercera no tiene todo correcto y no se puede demostrar quién es el propietario efectivo, pues si la ocupan no hay nada que hacer.
Y si, es surrealista. Si la ocupan y el supuesto propietario no puede demostrar que tiene pleno derecho sobre esa propiedad, tiene que esperar a un juicio. A los ocupantes no se les pide que demuestren que tienen pleno derecho para echarlos
Es un allanamiento. Lo que pasa es que está de moda lo del okupa. Debían ser unos mafiosos porque pedían dinero para salir de ahí.
A los ocupantes no se les pide que demuestren que tienen pleno derecho para echarlos
Algo de lógica tiene la cosa. Si un pavo dice que tu casa es suya y la estás ocupando lo suyo es que sea él quien lo demuestre, no tú que estás en tu casa tan ricamente.
No te pueden deportar si tienes riesgo de que te movilicen para una guerra, pero claro, si es para la OTAN, no aplica.